【北水炒Ｄ乜】淨買入３億人幣，買中藥沽藥明

《經濟通通訊社４日專訊》今日恒指高開１２５點，報２３４００點。最高升１６４點報
２３４３９點，最低跌１２７點報２３１４６點。恒指收報２３２８９點，升１５點或
０﹒０６％。
按額度計算，北水全日淨買入３億元人民幣，增加５７﹒８％。北水淨買入最多的個股依次
是中國中藥（００５７０）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多
的依次是藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）、華潤電力（００８３６）。
主板成交１１８３﹒１３億元增加６９﹒１％。其中港股通成交３６８﹒６億元，佔總成交
３１﹒２％。
中醫藥管理局刊登《關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》，提出將符合條件的中
藥飲片、中成藥、醫療機構中藥製劑等納入醫保藥品目錄；將經國家談判納入醫保目錄的中成藥
配備及使用納入監測評估，充分利用「雙通道」藥品管理機制，將參保患者用藥的渠道拓展到定
點零售藥店，保障參保群眾用藥需求，亦加大對中醫特色優勢醫療服務項目的傾斜力度。中國中
藥跌４﹒６５％報５﹒９４元，北水淨買入３﹒９億元。
另外，美團跌１﹒７％報２１９﹒６元，北水淨買入２﹒６億元；中國海洋石油升
１﹒３６％報８﹒２元，北水淨買入１﹒６億元。
藥明生物跌４﹒９９％報８２﹒８５元，北水淨賣出７億元；騰訊控股跌０﹒８４％報
４５０元，北水淨賣出４﹒８億元；華潤電力跌１１﹒６６％報２４﹒２５元，北水淨賣出
４﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國中藥 （００５７０） ３﹒９１
美團 （０３６９０） ２﹒５７
中國海洋石油 （００８８３） １﹒５８
李寧 （０２３３１） ０﹒８７
華潤啤酒 （００２９１） ０﹒８５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
藥明生物 （０２２６９） －６﹒９８
騰訊控股 （００７００） －４﹒８１
華潤電力 （００８３６） －４﹒７０
思摩爾國際 （０６９６９） －３﹒９７
安踏體育 （０２０２０） －１﹒６６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動