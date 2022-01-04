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04/01/2022 17:53

【北水炒Ｄ乜】淨買入３億人幣，買中藥沽藥明

　　《經濟通通訊社４日專訊》今日恒指高開１２５點，報２３４００點。最高升１６４點報
２３４３９點，最低跌１２７點報２３１４６點。恒指收報２３２８９點，升１５點或
０﹒０６％。
　　按額度計算，北水全日淨買入３億元人民幣，增加５７﹒８％。北水淨買入最多的個股依次
是中國中藥（００５７０）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多
的依次是藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）、華潤電力（００８３６）。
　　主板成交１１８３﹒１３億元增加６９﹒１％。其中港股通成交３６８﹒６億元，佔總成交
３１﹒２％。

　　中醫藥管理局刊登《關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》，提出將符合條件的中
藥飲片、中成藥、醫療機構中藥製劑等納入醫保藥品目錄；將經國家談判納入醫保目錄的中成藥
配備及使用納入監測評估，充分利用「雙通道」藥品管理機制，將參保患者用藥的渠道拓展到定
點零售藥店，保障參保群眾用藥需求，亦加大對中醫特色優勢醫療服務項目的傾斜力度。中國中
藥跌４﹒６５％報５﹒９４元，北水淨買入３﹒９億元。
　　另外，美團跌１﹒７％報２１９﹒６元，北水淨買入２﹒６億元；中國海洋石油升
１﹒３６％報８﹒２元，北水淨買入１﹒６億元。
　　藥明生物跌４﹒９９％報８２﹒８５元，北水淨賣出７億元；騰訊控股跌０﹒８４％報
４５０元，北水淨賣出４﹒８億元；華潤電力跌１１﹒６６％報２４﹒２５元，北水淨賣出
４﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國中藥　　　（００５７０）　　　　　　３﹒９１
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒５７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒５８
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　０﹒８７
　　華潤啤酒　　　（００２９１）　　　　　　０﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－６﹒９８
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－４﹒８１
　　華潤電力　　（００８３６）　　　　　－４﹒７０
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　　　　－３﹒９７
　　安踏體育　　（０２０２０）　　　　　－１﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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