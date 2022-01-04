《美元走勢－羅明立》美元兌日圓逼１１６，美日息差拉闊不利日圓

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒７６ １１５﹒８１ １１５﹒２９

歐元╱美元 １﹒１２９６ １﹒１３０９ １﹒１２９４

英鎊╱美元 １﹒３４６５ １﹒３４８５ １﹒３４５９

美元╱瑞郎 ０﹒９１８４ ０﹒９１９０ ０﹒９１７３

美元╱港元 ７﹒７９５０ ７﹒７９８４ ７﹒７９４８

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《美元走勢》星期一（３日）美股３大指數都造好，反映市場氣氛不俗。雖然歐美疫情持續

，但大多數認為對經濟影響不大。美匯指數從上周五（３１日）低位反彈，主要是受惠於美國國

債孳息率上升，當中１０年期國債孳息率升至１﹒６３％，對加息預期敏感的２年期和５年期國

債孳息率亦升至２０２０年３月以來最高，市場關注本周四（６日）淩晨公布的美聯儲１２月會

議紀要，以便了解美聯儲關於加息預期方面的更多細節。美元仍然可看高一線。歐元受制於

１﹒１３８０╱１﹒１４００後跌超過１００點，初步阻力位在１﹒１３４０，繼續可高位做空

。美元兌日圓逼近１１６，美日息差拉闊不利日圓，除非有風險事件推升避險需求，日圓仍然看

淡。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３４０ １﹒１２２０ １﹒１４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 沽出澳元 ０﹒７２４０ ０﹒７１４０ ０﹒７２８０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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