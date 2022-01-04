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即市新聞

04/01/2022 15:33

《美元走勢－羅明立》美元兌日圓逼１１６，美日息差拉闊不利日圓

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒７６　１１５﹒８１　１１５﹒２９
　　歐元╱美元　１﹒１２９６　１﹒１３０９　１﹒１２９４
　　英鎊╱美元　１﹒３４６５　１﹒３４８５　１﹒３４５９
　　美元╱瑞郎　０﹒９１８４　０﹒９１９０　０﹒９１７３
　　美元╱港元　７﹒７９５０　７﹒７９８４　７﹒７９４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》星期一（３日）美股３大指數都造好，反映市場氣氛不俗。雖然歐美疫情持續
，但大多數認為對經濟影響不大。美匯指數從上周五（３１日）低位反彈，主要是受惠於美國國
債孳息率上升，當中１０年期國債孳息率升至１﹒６３％，對加息預期敏感的２年期和５年期國
債孳息率亦升至２０２０年３月以來最高，市場關注本周四（６日）淩晨公布的美聯儲１２月會
議紀要，以便了解美聯儲關於加息預期方面的更多細節。美元仍然可看高一線。歐元受制於
１﹒１３８０╱１﹒１４００後跌超過１００點，初步阻力位在１﹒１３４０，繼續可高位做空
。美元兌日圓逼近１１６，美日息差拉闊不利日圓，除非有風險事件推升避險需求，日圓仍然看
淡。
　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３４０　１﹒１２２０　１﹒１４００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　沽出澳元　０﹒７２４０　０﹒７１４０　０﹒７２８０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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