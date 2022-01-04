《新股上市》傳金力永磁（０６６８０）國際配售已獲足額認購

《經濟通通訊社４日專訊》市傳金力永磁（０６６８０）（深：３００７４８）國際配售已

獲足額認購。

金力永磁全球發售約１﹒２５５億股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日起至下周五

（１月７日）中午公開招股，招股價３３﹒８元至４０﹒３元，一手２００股「入場費」為

８１４１﹒２３元。該股１月１４日掛牌，聯席保薦人中信証劵及法巴。（ｃｗ）

