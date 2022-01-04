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04/01/2022 12:25

花旗：恒指料上半年重上兩萬六，年底達兩萬八

　　《經濟通通訊社４日專訊》花旗銀行預料，恒生指數、國企指數和滬深３００指數在
２０２２年上半年底的目標分別為２６０００、９０８３和５４６６點，即有１２％、１２％和
１１％的上行空間。而該行看好互聯網行業在今年下半年的盈行增長較佳，因此預測恒指在今年
底將達２８０００點。今年整體而言，更看好　Ｈ股而非Ａ股。
　　花旗銀行研究部中國股票策略師劉顯達指出，今年中共將召開二十大，對中國政府而言，經
濟穩定尤其重要；此外，國家主席習近平料將繼續連任，從而繼續關注共同富裕和和減排。展望
今年將有三大投資主題，包括共同富裕有利於低收入群體需求較多的行業，但損害高收入群體需
求較大的行業；疫情過後的經濟復甦；ＰＰＩ走低，利潤率反彈等。
　　該行建議增持交通、科技、汽車、醫療保健和工業板塊。首選蒙牛乳業（０２３１９）、金
沙中國（０１９２８）、石藥集團（０１０９３）、申洲國際（０２３１３）、友邦
（０１２９９）、中遠海控（０１９１９）、港華燃氣（０１０８３）。
　　對於今年中國的監管環境，劉顯達預計，今年的監管政策將是去年政策的延續和執行，認為
監管對市場的衝擊已於去年反映，投資者對此早有心理準備，預計即使有新措施出台對市場的衝
擊將不如去年那麼大。他又認為，在中國推行共同富裕的前提下，國企佔比愈少的行業受到監管
打壓的機會愈大。（ａｃ）

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