花旗料本港今年經濟增長放緩至３﹒８％，籲政府加強中長期布局

《經濟通通訊社４日專訊》花旗銀行預計，本港２０２１年全年經濟增長６﹒６％，而受基

數影響今年增速將放緩至３﹒８％，明年為３﹒５％。至於通脹率預計由去年的１﹒６％，升至

今年的２﹒５％。

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏指出，本港３﹒８％的經濟增速並不算差，認為今年的經

濟復甦將較２０２１年更具持續性，失業率也會從去年的５﹒１％進一步回落至今年的３﹒５％

。雖然變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ爆發為市場帶來一定擔憂，但預計各地政府不會像２０２０年時

般措手不及。



＊建議港府積極發債應付長遠基建發展需要＊



雷智顏提到，雖然最新的本港零售數據顯示，在港府派發電子消費券所帶來的刺激正在減退

，但按聖誕及新年期間市面情況觀察，預計零售表現將穩定復甦。若本港於今年內實現通關，不

建議政府在新一份財政預算案再發放消費券，認為庫房儲備應用於中長期布局，包括發展北部與

內地更好接軌，以及解決土地及公營房屋不足等問題，建議港府可積極發債應付長遠基建發展需

要。

美國聯儲局今年可能加息３次，她預計，雖然美國與中國政策取向不同，但相信本港息口仍

會保持低位。而由於本港資金充裕，美國加息只導致ＨＩＢＯＲ有所調整，銀行的最優惠利率未

必會即時跟隨，市場流動性也不會存在太大壓力。



＊中國今年ＧＤＰ料增長４﹒７％，消費或現疲弱＊



花旗預料，由於房地產相關投資減少，２０２２年中國經濟增長為４﹒７％，低於２０２１

年第三季度的 ４﹒９％。此外，今年中國工業生產按年增長４﹒５％，從２０２１年的高基數

放緩；而由於房地產市場疲軟和失業壓力巨大，中國消費將在今年疲弱，按年增長６﹒２％，低

於２０２１年的１０％；今年的投資增長料按年增４％，與去年相同，整體投資將受房地產投資

減少拖累，但由於中國政府政策以「穩」字當頭，料被更多清潔能源基礎設施的投資所抵銷。

（ａｃ）



表列花旗首選港股及目標價：

行業 股份 目標價（元）

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消費 蒙牛乳業（０２３１９） ５７﹒８

博彩 金沙中國（０１９２８） ２４﹒５

保健 石藥集團（０１０９３） １４

工業 申洲國際（０２３１３） １８８

保險 友邦保險（０１２９９） １１６

運輸 中遠海控（０１９１９） ２３﹒３

公用 港華燃氣（０１０８３） ７

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