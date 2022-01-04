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04/01/2022 15:24

渣打大灣區營商景氣指數上季報５０﹒３，連跌兩季

　　《經濟通通訊社４日專訊》渣打（０２８８８）發表調查報告指，渣打粵港澳大灣區營商景
氣指數（ＧＢＡｌ）顯示，經歷過２０２１年第三季度的挑戰後，大灣區企業管商信心前景有所
轉弱。ＧＢＡＩ的商業活動「現狀」指數從第三季度的５２﹒７下降至第四季度的５０﹒３，為
連續第二個季度下降。
　　渣打指，若非「新訂單」增長良好，以及企業仍能提高最終價格，現狀指數或已跌至中性關
口５０以下，亦指前瞻性「預期」指數的按季降幅超過現狀指數降幅；將前者視為繼第三季度較
為溫和的１﹒４個百分點降幅之後，市場預期更體現現實情況，而非暗示未來經濟將發生又一輪
放緩。
　　渣打續指，多個城市的「期望」子指數仍位於良好的擴張區間內，並且政府近期向穩增長政
策的微調，有助支撐２０２２年第一季度營商信心恢復。信貸指標顯示大灣區信貸狀況在第三季
度明顯收緊，因此貨幣狀況放鬆是大灣區企業期盼的。

＊香港ＧＢＡＩ商業活動現狀指數首次升穿５０＊

　　渣打表示，香港的表現令人鼓舞人心，現狀指數在各城市創下最高增幅，自２０２０年第二
季度推出ＧＢＡＩ調查後首次攀升至５０以上。這表明香港繼新冠疫情和之前的社會動盪之後，
終於回歸經濟擴張。
　　渣打提到香港的「清零」疫情政策有效拉動內部消費復甦，而且繼續受益於內地依然強勁的
對外貿易，這些因素使得香港維持溫和的復甦勢頭，預計這些積極的驅動囚素會在明年繼續保持
，但認為香港復甦幅度不大，２０２２年ＧＤＰ增速為２﹒３％的主要原因是２０２２年關口重
開有可能緩慢而謹慎。（ｂｎ）

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