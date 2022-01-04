【夜期時段】即月期指最新報２３３２０點，升２４點，高水３０點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３３１１點，升１５點，高水２１

點，最新報２３３２０點，升２４點，高水３０點，合約成交２４２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８１９２點，升２點，高水１２點，最新報８１９５點，升

５點，高水１５點，合約成交３３１張。

