【夜期時段】即月期指最新報２３３２０點，升２４點，高水３０點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３３１１點，升１５點，高水２１
點，最新報２３３２０點，升２４點，高水３０點，合約成交２４２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８１９２點，升２點，高水１２點，最新報８１９５點，升
５點，高水１５點，合約成交３３１張。
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