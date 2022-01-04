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04/01/2022 16:46

【新冠肺炎】友邦香港：新冠病毒相關的理賠總額達３７００萬

　　《經濟通通訊社４日專訊》友邦香港今天宣布，延續「免費疫苗副作用防護保障」措施至今
年１２月３１日，而與「２０１９冠狀病毒病」相關的理賠總額至今達３７００萬元，友邦香港
將繼續堅持與客戶並肩跨越挑戰，共同實踐「健康長久好生活」。
　　　友邦香港繼續為所有合資格香港及澳門的個人客戶及團體保險客戶，提供「免費疫苗副作
用防護保障」，客戶無需登記，便可自動享有保障。（ｂｎ）

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