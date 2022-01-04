【新冠肺炎】友邦香港：新冠病毒相關的理賠總額達３７００萬

《經濟通通訊社４日專訊》友邦香港今天宣布，延續「免費疫苗副作用防護保障」措施至今
年１２月３１日，而與「２０１９冠狀病毒病」相關的理賠總額至今達３７００萬元，友邦香港
將繼續堅持與客戶並肩跨越挑戰，共同實踐「健康長久好生活」。
友邦香港繼續為所有合資格香港及澳門的個人客戶及團體保險客戶，提供「免費疫苗副作
用防護保障」，客戶無需登記，便可自動享有保障。（ｂｎ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|大行報告04/01/2022
比亞迪出12月數據 花旗瑞信唱好 大摩唱淡睇242元
|財經熱話04/01/2022
爆升後急回順 摸頂定震倉？ 商湯應該點部署
|財經熱話04/01/2022
【銷量續佳】疫情無礙比亞迪銷量維持增長 點確認股價調整完？
|香港政情04/01/2022
【國安立法】林鄭:立場和眾新聞結束不能與新聞自由掛勾
|香港要聞04/01/2022
【新冠肺炎】政府下月24日擴大疫苗氣泡 Omicron阻通關
|開市Good Morning04/01/2022
黃瑋傑：比亞迪百天線為好淡分界線 料北水回歸無助港股
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰