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04/01/2022 09:59

【立會選舉】林鄭：政府將與新一屆立法會衷誠合作

　　《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前見記者時表示，第７屆立
法會議員已宣誓就職，特區政府會與新一屆議會衷誠合作。她形容新一年立法工作仍然非常繁重
，會陸續提交立法會考慮。
　　林鄭表示，新一年將陸續有去年通過的法案生效，本月２２日將會實施劏房租務管制，勞工
假亦會今年開始逐步增加，直至與公眾假期看齊，《國旗及國徽條例》下，中小學已舉辦升掛國
旗的儀式，增強學生的國民身分認同。（ｈｙ）

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