【新冠疫苗】林鄭：２月２４日落實擴大疫苗氣泡，不局限表列處所

《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前見記者宣布，將於２月

２４日落實一系列措施，擴大疫苗氣泡要求，範圍不會只局限於表列處所，亦會包括文康設施和

學校等處所，當局暫時亦未有計劃將疫苗氣泡延伸至私人工作間或商場，但隨著疫情發展，她不

排除這個可能性。學校方面將先適用於校長及教職員，暫時未適用於進入政府處所的人和學生，

但具體範圍要再商討及釐定。



＊第一針比例已達７２﹒９％



林鄭解釋，預早公布疫苗氣泡安排是因為各界需時準備，政府亦要預留時間讓市民打針，並

研究方便處所核證疫苗紀錄。她又指，政府公布將擴展疫苗氣泡以來，多了市民打針，現時已打

第一針的比例達到７２﹒９％，昨日打第一針的市民創近月新高，達１﹒８萬人，並有１﹒５萬

人打第三針。



＊暫無計劃停課＊



林鄭月娥續指，又一城望月樓出現確診個案以來，出現的本地個案都是強制檢測或檢疫期間

發現，政府目前未有計劃收緊社交距離措施，亦暫時無計劃停課。

林鄭批評，有國泰（００２９３）機組人員違規外出，非常不負責任，已嚴厲訓斥國泰主席

賀以禮和行政總裁鄧健榮，指相關機組人員因為自己一時之快，令大批市民要在新年接受強制檢

疫或檢測，付出了很大的社會成本，但她指目前看來，政府未必有清晰的法律基礎，對相關人員

採取法律行動，她呼籲從事高風險工作的人士，一定要為社會盡責。（ｈｙ）

