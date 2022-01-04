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04/01/2022 11:49

【國安立法】鄒幸彤發布文章煽惑參與未經批准集會罪名成立

　　《經濟通通訊社４日專訊》前支聯會副主席鄒幸彤涉嫌去年在網上發布文章，宣傳及呼籲市
民參加未經批准的六四集會，被控一項煽惑他人參與未經批准集結罪。案件早前審結，西九龍裁
判法院裁定鄒幸彤罪名成立。
　　控罪指，鄒幸彤被控於去年５月２９日至６月４日期間，在香港非法煽惑身分不詳人士參與
未經批准集結。鄒幸彤上月亦因為六四集會案件，被判煽惑及參與未經批准集結罪罪成，判監一
年。（ｈｙ）（ｚｚ）

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