【國安立法】鄒幸彤被控煽惑參與六四集會判監１５個月

《經濟通通訊社４日專訊》前支聯會副主席鄒幸彤涉嫌去年在網上發布文章，宣傳及呼籲市

民參加未經批准的六四集會，被控一項煽惑他人參與未經批准集結罪。案件早上審結，西九龍裁

判法院裁定鄒幸彤罪名成立，判監１５個月。鄒幸彤上月已經因為「參與未經批准集結」罪，判

監１年，今次案件有５個月刑期同期執行，另外１０個月分期執行，換言之，鄒幸彤前後要入獄

１年１０個月。

裁判官陳慧敏表示，被告的Ｔｗｉｔｔｅｒ帖文和報章文章，內容是向公眾人士作出鼓勵、

說服、提議和施壓，行為足以構成煽惑的罪行，被告辯稱有關內容只是呼籲６月４日晚上在「任

何地點點起燭光」，只是推卸責任，以被告背景和學歷，不可能連基本主張也未能表達，令人難

以置信。法庭又認為，被告撰寫帖文和文章有瓜田李下之嫌，明顯另有圖謀，考慮她的整體言行

，裁定她具煽惑動機及犯罪意圖。

鄒幸彤自行求情時指，短短兩年間已發生六四集會被禁止，國殤之柱和民主女神像被移走，

圖書館有關六四的書籍被拿下，蘋果日報、立場新聞、眾新聞停運等事件，認為在公眾平台討論

六四的空間將會完全消失，判決會向公眾傳達燭光、文字有罪的訊息。（ｈｙ）（ｚｚ）

