【新冠疫苗】政府下周三派外展隊到立法會為議員打科興疫苗

《經濟通通訊社４日專訊》政府下周三（１２日）舉行首次立法會會議，當日將派外展隊到

立法會大樓，為議員和職員接種科興疫苗。

立法會秘書處表示，政府已強烈建議市民接種了第２劑新冠疫苗的６個月後，盡快接種第３

劑疫苗，因此當局的外展隊會在當日上午１０時至下午５時半，在立法會宴會廳，為議員和職員

打針。（ｈｙ）

