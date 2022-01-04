【新冠疫苗】政府下周三派外展隊到立法會為議員打科興疫苗

《經濟通通訊社４日專訊》政府下周三（１２日）舉行首次立法會會議，當日將派外展隊到
立法會大樓，為議員和職員接種科興疫苗。
立法會秘書處表示，政府已強烈建議市民接種了第２劑新冠疫苗的６個月後，盡快接種第３
劑疫苗，因此當局的外展隊會在當日上午１０時至下午５時半，在立法會宴會廳，為議員和職員
打針。（ｈｙ）
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