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04/01/2022 16:24

《小傳日記》製造業ＰＭＩ重返５０，魚缸有靚有核突

　　《小傳日記》今日《財新》就公布咗２０２１年１２月嘅中國製造業ＰＭＩ，錄得５０﹒９
，較１１月回升番１個巴仙，上番去５０樓上嘅擴張水平，為舊年７月來最高，仲高過「孖屐」
預期嘅５０。
　　今日出個製造業ＰＭＩ重上５０以上，就激勵咗好多零售同內需板塊，加上阿爺話要強調內
需市場，加上疑似有意振興農業，所以今日民生基本嘅糧油股炒得好喜慶；中糧家佳康
（０１６１０）升多過一成四，報３﹒４８銀；萬洲（００２８８）升多過兩巴仙，報５﹒０５
銀；普甜（０１６９９）升挨近四成一，報０﹒０８６銀。
　　但係零售股就麻麻；農夫山泉（０９６３３）跌近一成，報４７﹒５銀；潤啤
（００２９１）跌多過１巴仙，報５９﹒５５銀；蒙牛（０２３１９）跌多過１巴仙，報
４４﹒２５銀。
　　份報告仲有講到，１２月新出口訂單指數連續第五個月位於收縮區間，提到疫情反覆、航運
集裝箱短缺、運費上升等因素拖累咗出口銷售，於是近年開始發展海外市場的體品股都要捱沽；
李寧（０２３３１）跌多過７巴仙做墊底藍戰士，報７９﹒０５銀；安踏（０２０２０）跌多過
１巴仙，報１１２﹒６銀；特步（０１３６８）跌多過５巴仙，報１２﹒３銀。
　　有「孖屐」人士就估計，魚缸未來一兩個星期都會弱少少，但係今個月１７號就會公布中國
舊年第四季ＧＤＰ，唔知今次製造業ＰＭＩ回升會唔會預視到第四季ＧＤＰ都會好番啲呢？請請


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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