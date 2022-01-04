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04/01/2022 18:01

【企業盈警】亞太資源（１１０４）料中期錄約１１﹒１億減值虧損

　　《經濟通通訊社４日專訊》亞太資源（０１１０４）預期，截至２０２１年１２月３１日止
六個月，可能錄得１１﹒０７億元之減值虧損。
　　該集團指，於２０２１年上半年期間，集團於澳洲證券交易所上市之主要聯營公司
Ｍｏｕｎｔ　Ｇｉｂｓｏｎ　Ｉｒｏｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＭＧＸ）而錄得的一間聯營公司之權
益之減值虧損撥回約５﹒８億元，將不會在期間再次發生，及ＭＧＸ的股價下滑導致集團於
ＭＧＸ之投資可能出現減值虧損。（ｈｙ）

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