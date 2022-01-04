【企業盈警】亞太資源（１１０４）料中期錄約１１﹒１億減值虧損

《經濟通通訊社４日專訊》亞太資源（０１１０４）預期，截至２０２１年１２月３１日止

六個月，可能錄得１１﹒０７億元之減值虧損。

該集團指，於２０２１年上半年期間，集團於澳洲證券交易所上市之主要聯營公司

Ｍｏｕｎｔ Ｇｉｂｓｏｎ Ｉｒｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＭＧＸ）而錄得的一間聯營公司之權

益之減值虧損撥回約５﹒８億元，將不會在期間再次發生，及ＭＧＸ的股價下滑導致集團於

ＭＧＸ之投資可能出現減值虧損。（ｈｙ）

