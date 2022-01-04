【立會選舉】梁君彥當選第７屆立法會主席　

《經濟通通訊社４日專訊》立法會主席選舉今日截止報名，秘書處只收到經民聯梁君彥的提

名，立法會秘書長陳維安宣布，梁君彥當選為第７屆立法會主席。

梁君彥獲建制派班長、商界（第二）議員廖長江提名，並且取得１３名議員附議，包括民建

聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北，經民聯主席盧偉國，自由黨主席張宇人，以及新民黨主席葉

劉淑儀，５名政黨領導。

另外，有３名選委界別議員和議，分別是陳仲尼、管浩鳴及陳月明。（ｈｙ）

