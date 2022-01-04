【新冠肺炎】政府收緊馬提尼克島登機及檢疫要求

《經濟通通訊社４日專訊》政府今日公布，將於本周五（７日）凌晨零時起，指明馬提尼克

島為Ａ組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

政府發言人指，於２１天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接

種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受２１天強制檢疫，其

間接受六次檢測，並須於抵港第２６天到社區檢測中心接受強制檢測。（ｈｙ）

