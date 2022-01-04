《真知灼見－溫灼培》近四年半低位泰銖前景如何？

《真知灼見》回觀２０２１年泰銖兌美元匯價跌幅相當顯著。其２０２１年全年累積跌幅達

１０﹒６％（據路透社數字計算）。泰銖有著如此跌幅也不難理解，旅遊業佔當地ＧＤＰ約兩成

，而在旅客當中，又以中國的遊客佔多數。所以就是泰國不畏懼疫情，願意給予海外遊客免隔離

入境，但如中國旅客返回國內時仍要長時間隔離，相信泰國仍難迎來中國旅客。按照１９１８年

西班牙大流行經驗，當時要足足三年流感才告一段落。所以相信今次疫情也可能要最快到

２０２２年底才能終結，而未來一年料中國全面開放邊境的機會微，如屬實這對泰國經濟而言或

許是惡夢。



但另方面，踏入２０２２年１月１日後，《區域全面經濟夥伴關系協議》（ＲＣＥＰ）已正

式執行。隨著區內約九成貨物關稅將獲豁免，料整個東亞市場將會擴大，利推動泰國經濟。還有

一點值得關注，泰國的主要競爭對手馬來西亞與印尼，現尚未加入ＲＣＥＰ，這對泰國而言便更

具優勢。



而在ＲＣＥＰ執行以後，由於泰國經濟料將與中國甚為緊密，料往後泰銖匯價將更受到人民

幣，而非受到美元匯價影響。隨人民幣強勢，料同時有助推升泰銖匯率。綜合而言，料泰銖於未

來一個月較大機會於３４兌１美元找到其支持，並有機會重上３２﹒５兌１美元位置。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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