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即市新聞

04/01/2022 09:11

【內房困局】去年百強房企業績罕見負增長，逾八成未完成銷售目標

　　《經濟通通訊社４日專訊》在行業去槓桿、市場明顯降溫的背景下，２０２１年規模房企的
銷售增速及整體業績都出現了罕見的負增長，逾八成房企未完成年度銷售目標。分析認為，樓市
仍未見底，預計商品房銷售規模將進入無增長時代。
　　克而瑞研究中心日前公布的數據顯示，２０２１年１２月，百強房企實現銷售操盤金額
９９４０﹒１億元（人民幣．下同），單月銷售業績同比下降３５﹒２％。２０２１年全年百強
房企實現銷售操盤金額１１﹒０８萬億元，同比下降３﹒５％。
　　儘管２０２１年全口徑千億房企達到４３家，與２０２０年持平，但規模房企２０２１年整
體的銷售目標完成率不到９０％，明顯低於過去三年１０５％以上的平均水平。中指研究院也指
出，從公布年度銷售目標的３２家代表企業來看，２０２１年房企銷售目標完成率總體明顯低於
去年，均值為９０﹒１％。有６家房企銷售目標完成率不足８０％，恒大（０３３３３）僅完成
６１﹒５％，首創置業僅完成６８﹒３％，金科（０９６６６）完成７４﹒９％，當代置業
（０１１０７）完成７６﹒７％，花樣年（０１７７７）完成７７﹒７％，萬科（０２２０２）
完成７８﹒５％。

＊全國商品房銷售規模料步入無增長時代＊

　　房企整體表現方面不及去年同期，克而瑞研究中心統計，截至１２月末近４成百強房企累計
業績同比降低，銷售規模負增長的企業數量較２０２０年有明顯提升。單月業績來看，１２月逾
八成百強房企單月業績同比降低，其中逾６成房企同比降幅大於３０％，２０家房企單月業績同
環比雙降。
　　業內人士認為，目前預期的市場底尚未真正到來，短期內房地產市場仍難言樂觀，全國商品
房銷售規模將步入無增長時代。預計２０２２年全年仍會有一定規模的房企面臨負增長困境。中
指研究院還認為，當前房地產市場已步入調整通道，企業資金回籠壓力不減，疊加償債高峰期的
到來，企業資金端繼續承壓，行業收併購將增加。（ｄｗ）

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