【重拳監管】網信辦：網絡平台運營者境外上市須申報網絡安全審查

《經濟通通訊社４日專訊》國家網信辦等十三部門聯合修訂發布《網絡安全審查辦法》，當

中明確掌握超過１００萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市必須向網絡安全審查辦公室

申報網絡安全審查。

１月４日，國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、公安部、國

家安全部、財政部、商務部、中國人民銀行、國家市場監督管理總局、國家廣播電視總局、中國

證券監督管理委員會、國家保密局、國家密碼管理局等十三部門聯合修訂發布《網絡安全審查辦

法》，《辦法》自２０２２年２月１５日起施行。

《辦法》將網絡平台運營者開展數據處理活動影響或者可能影響國家安全等情形納入網絡安

全審查，並明確掌握超過１００萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市必須向網絡安全審

查辦公室申報網絡安全審查。根據審查實際需要，增加中證監作為網絡安全審查工作機制成員單

位，同時完善了國家安全風險評估因素等內容。



＊審查包括因政治等因素導致供應中斷的風險＊



《辦法》中提到，網絡安全審查重點評估的國家安全風險因素，包括產品和服務使用後帶來

的關鍵信息基礎設施被非法控制、遭受干擾或者破壞的風險；產品和服務因為政治、外交、貿易

等因素導致供應中斷的風險；產品和服務提供者遵守中國法律、行政法規、部門規章情況；核心

數據、重要數據或者大量個人信息被竊取、洩露、毀損以及非法利用、非法出境的風險；上市存

在關鍵信息基礎設施、核心數據、重要數據或者大量個人信息被外國政府影響、控制、惡意利用

的風險，以及網絡信息安全風險等多項風險因素。（ｄｗ）

