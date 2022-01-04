【新冠肺炎】全國昨本土確診增１０８宗，河南４宗無症狀轉為確診

《經濟通通訊社４日專訊》國家衛健委公布，１月４日，全國確診者新增確診１７５宗新型

冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例６７宗，含５宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣東４宗

，湖南１宗）；本土病例１０８宗（陝西９５宗均在西安市；浙江８宗均在寧波市；河南５宗，

其中洛陽市２宗、許昌市２宗、鄭州市１宗），含４宗由無症狀感染者轉為確診病例均在河南。

無新增死亡病例；新增疑似病例３宗，均為上海境外輸入病例；新增治癒出院４６宗。

此外，新增無症狀感染５４宗，２１宗為本地個案，其中許昌市１７宗、洛陽市１宗、鄭州

市１宗；上海２宗，其中寶山區１宗、奉賢區１宗）；當日轉為確診病例９宗（境外輸入５例）

。上海昨日報告新增２９宗境外輸入新冠肺炎確診病例；新增本土無症狀感染者２宗，解除醫學

觀察無症狀感染者１例。無症狀感染者分別為５１歲及５９歲，２人為外地來滬人員，接外地協

查後，即對２人落實隔離管控，經市、區疾控中心核酸檢測結果為陽性。



＊西安再啟新一輪核酸篩查，寧波北侖一律「紅事」停辦＊



陝西西安市因疫情嚴峻封城，西安市疫情防控指揮部決定於今日（４日）啟動全市新一輪核

酸篩查工作。

國務院聯防聯控機制綜合組陝西工作組社區防控專家、中國疾控中心副研究員張燦有表示，

經過多輪核酸篩查，西安本輪疫情已經看到一些積極變化，當局會綜合評估疫情發展、核酸檢測

結果、相關區域自然環境，及防控措施的落實情況等，適時調整防控措施。

另外，據寧波北侖市發通告，嚴格採取管控措施，強化硬核隔離。在封控區內，嚴格做到封

閉隔離、足不出戶、服務上門；在管控區內，實施硬隔離管控、人員不進不出；在防範區內，落

實非必要不離開原則，嚴控聚集性活動。封控區內商業網點一律關停，居民基本生活必需物資、

急需藥品等統一組織上門配送。管控區原則上每戶家庭每兩天可指派一名家庭成員外出採購生活

物資。全區所有文化、體育、娛樂、宗教等人員聚集場所一律關停。「紅事」一律停辦，「白事

」經報告後一律簡辦。

截至１月３日，全國現有確診病例３２５６宗（其中重症病例３０宗），累計治愈出院病例

９４９４９宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０２８４１宗，現有疑似病例３

宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２９８５１宗。其中，香港特別行政區１２６７７宗（出

院１２２１９宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７７宗），台灣地區

１７０９５宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。（ｃａ）

