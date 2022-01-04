【重拳監管】網信辦：算法服務不得傳播非國家規定範圍內新聞信息

《經濟通通訊社４日專訊》國家網信辦等四部門發布《互聯網信息服務算法推薦管理規定》

，明確算法推薦服務提供者不得傳播非國家規定範圍內的單位發布的新聞信息，並且不得利用算

法影響網絡輿論、規避監督管理。

國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部、國家市場監督管理總局聯合發布《互聯

網信息服務算法推薦管理規定》，自２０２２年３月１日起施行。

《規定》要求，算法推薦服務提供者不得利用算法屏蔽信息、過度推薦、操縱榜單等干預信

息呈現；不得利用算法誘導未成年人沉迷網絡；不得根據消費者的偏好、交易習慣等特征利用算

法在交易價格等交易條件上實施不合理的差別待遇等。

國家互聯網信息辦公室有關負責人就《互聯網信息服務算法推薦管理規定》相關問題表示，

算法推薦服務提供者提供互聯網新聞信息服務的，應當依法取得互聯網新聞信息服務許可，規範

開展互聯網新聞信息採編發布服務、轉載服務和傳播平台服務，不得生成合成虛假新聞信息，不

得傳播非國家規定範圍內的單位發布的新聞信息。

負責人還表示，《規定》要求算法推薦服務提供者應當堅持主流價值導向，積極傳播正能量

，不得利用算法推薦服務從事違法活動或者傳播違法信息，應當採取措施防範和抵制傳播不良信

息。加強算法推薦服務版面頁面生態管理，建立完善人工干預和用戶自主選擇機制，在重點環節

積極呈現符合主流價值導向的信息；建立健全用於識別違法和不良信息的特征庫，發現違法和不

良信息的，應當採取相應的處置措施；同時不得利用算法實施影響網絡輿論、規避監督管理以及

壟斷和不正當競爭行為。（ｄｗ）

