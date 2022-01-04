【恒大困局】恒大：海花島需拆３９棟樓宇，不涉６萬戶已收樓業主

《經濟通通訊社４日專訊》恒大集團（０３３３３）旗下的恒大童世界集團在微信公眾號發

文稱，儋州市綜合行政執法局，要求恒大限期拆卸海花島３９棟建築物，僅針對位於２號島的２

－１４－１地皮的３９棟樓宇，不涉及海花島其它地皮，亦即是不涉及６萬多戶已收樓業主及約

６３０戶未收樓業主的地皮和樓宇。

恒大稱將按決定書的指引，積極溝通、妥善處理。恒大表示，經過六年多的建設，海花島已

累計投入約８１０億元（人民幣．下同）。２０１７年以來，根據環保、海洋督察對海花島提出

的海洋生態修復、涵管橋整改等要求，正在堅定不移、不折不扣地積極整改。



＊儋州政府：不確定恒大能否近期拆除＊



內地傳媒引述儋州市政府相關部門負責人指出，海花島２號島項目，因違法取得規劃許可證

而被撤銷，責令恒大限期１０日內拆除有關項目的３９棟樓宇，是否會如期拆除，要看恒大的反

應，如果申請行政復議，可能需要一段時間的流程。

報道又指，３９棟待拆樓宇，曾賣出３２８個住宅單位，據官方透露，恒大在２０２０年

１０月已經與全部業主解除購房協議，全部轉為項目業主自用。內地房地產經紀數據顯示，海花

島樓房售價每平方米約１﹒８萬元，而３９幢樓宇涉及價值約７７億元。

中國恒大昨日（３日）開市前停牌，以待刊發內幕消息，停牌前報１﹒５９港元。（ｊｔ）

