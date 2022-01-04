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04/01/2022 14:51

【新冠肺炎】台灣增４宗本土確診，桃園機場清潔工及的士司機染疫

　　《經濟通通訊社４日專訊》桃園機場疫情擴散，台灣今日新增４宗本土確診個案中，有三名
患者為桃園機場的清潔人員，另一名則是計程車司機。另外，３０宗境外輸入，確診個案中無新
增死亡。
　　台灣昨日（３日）首現１宗Ｏｍｉｃｒｏｎ本土個案。台灣的副總統賴清德強調疫情尚未結
束，台灣人一定要群策群力，成功阻擋變異株的入侵。（ｊｔ）

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