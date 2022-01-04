【新冠肺炎】台灣增４宗本土確診，桃園機場清潔工及的士司機染疫

《經濟通通訊社４日專訊》桃園機場疫情擴散，台灣今日新增４宗本土確診個案中，有三名

患者為桃園機場的清潔人員，另一名則是計程車司機。另外，３０宗境外輸入，確診個案中無新

增死亡。

台灣昨日（３日）首現１宗Ｏｍｉｃｒｏｎ本土個案。台灣的副總統賴清德強調疫情尚未結

束，台灣人一定要群策群力，成功阻擋變異株的入侵。（ｊｔ）

