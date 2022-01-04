  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/01/2022 11:08

《神州拆息》淨回籠二千六億，Ｓｈｉｂｏｒ隔夜跌２０﹒４基點

　　《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒２％。
　　公開市場今日有２５００億元７天期逆回購和２００億元１４天期逆回購到期，即淨回籠
２６００億元。
　　上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）隔夜大幅升，報價如下：
　　期限　　Ｓｈｉｂｏｒ（％）　漲跌（基點　╱　ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　隔夜　　　１﹒９２５０　　　　－　　２０﹒４０　　
　　１周　　　２﹒０９９０　　　　－　　１７﹒２０　　
　　２周　　　２﹒１１２０　　　　－　　８７﹒６０　　
　　１個月　　２﹒４２９０　　　　　－　　０﹒２０　　
　　３個月　　２﹒５０００　　　　　＋　　０﹒００　　
　　６個月　　２﹒５８９０　　　　　－　　０﹒１０　　
　　９個月　　２﹒６５９０　　　　　－　　０﹒１０　　
　　１年　　　２﹒７３６０　　　　　＋　　０﹒００　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　ｓｈｉｂｏｒ以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信
用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利
、無擔保、批發性利率。Ｓｈｉｂｏｒ報價銀行團現由１８家商業銀行組成，並於１１：００對
外發布。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事04/01/2022
《神州經脈》財新製造業PMI大勝預期　A場新年未能取得開門紅
財經熱話04/01/2022
融創服務終止收購第一服務　恒大復牌曾飆升一成　內房物管普遍反彈
大行報告04/01/2022
比亞迪出12月數據　花旗瑞信唱好　大摩唱淡睇242元
財經熱話04/01/2022
爆升後急回順　摸頂定震倉？　商湯應該點部署
財經熱話04/01/2022
【銷量續佳】疫情無礙比亞迪銷量維持增長　點確認股價調整完？
香港政情04/01/2022
【國安立法】林鄭:立場和眾新聞結束不能與新聞自由掛勾
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金