《神州拆息》淨回籠二千六億，Ｓｈｉｂｏｒ隔夜跌２０﹒４基點

《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒２％。

公開市場今日有２５００億元７天期逆回購和２００億元１４天期逆回購到期，即淨回籠

２６００億元。

上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）隔夜大幅升，報價如下：

期限 Ｓｈｉｂｏｒ（％） 漲跌（基點 ╱ ＢＰ）

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隔夜 １﹒９２５０ － ２０﹒４０

１周 ２﹒０９９０ － １７﹒２０

２周 ２﹒１１２０ － ８７﹒６０

１個月 ２﹒４２９０ － ０﹒２０

３個月 ２﹒５０００ ＋ ０﹒００

６個月 ２﹒５８９０ － ０﹒１０

９個月 ２﹒６５９０ － ０﹒１０

１年 ２﹒７３６０ ＋ ０﹒００

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ｓｈｉｂｏｒ以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信

用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利

、無擔保、批發性利率。Ｓｈｉｂｏｒ報價銀行團現由１８家商業銀行組成，並於１１：００對

外發布。（ｃａ）

