《股林淘金－林家亨》艱難的抉擇：比亞迪（０１２１１）短線去留

《股林淘金》１２月份比亞迪（０１２１１）的新能源汽車銷售量和製造量雖然都是創出新

高，但是環比的增長卻是遜於大行預期的。如果你看回上一個月份（１１月份的銷售量），花旗

銀行曾經調升比亞迪的目標價及買入評級，但這是基於分析文章裏已經表明是預期１２月份的銷

售量能夠有一萬台的增幅（相比１１月份），但係現今公布的增幅只是２７２６輛。所以不排除

花旗銀行可能會作出叫客戶短期沽售的行動，請重複再看一遍上個月花旗銀行的報告內文（下文

），並以花旗銀行的角度去揣測，他們會否叫客戶短線沽貨？



＊上月花旗報告：比亞迪１１月新能源汽車銷量勝預期，重申買入＊



上月花旗發表研究報告指，比亞迪１１月份新能源汽車銷量為９﹒１２萬台，按年升

２﹒４２倍，按月升１３％，銷量按月增加１萬台，勝市場預期的８０００－９０００台。該行

重申其「買入」評級，Ｈ股目標價５３６港元。

花旗指，比亞迪今年首１１個月新能源汽車銷量為５０﹒９８萬台，按年增２﹒１７倍。該

行又估計１１月份安裝電池容量為４﹒９ＧＷｈ，按年升１﹒５２倍；首１１個月安裝電池容量

為３２﹒９ＧＷｈ，按年升２﹒１２倍。

花旗指，假設１２月汽車銷量按月增長１萬台，全年將可達１２０萬台，符合預期。另外比

亞迪將於明扶推出２款新型號，預期市場對其新能源汽車銷量目標將提升。



＊出貨量和銷售量或受西安城疫情影響＊



這可能是有關於１２月份在西安城新冠病毒蔓延，比亞迪的出貨量和銷售量的確受了一些影

響。故此假若今日其股價有上升之時（其ＡＤＲ昨晚（３日）已升逾７﹒４２元至２７２﹒６２

元，剛剛是保歷加通道中軸線），短線者不妨可以吼高２７６元以上走一走貨，或減持一半，之

後待大行或有沽售行動之後，才再重新吼低再買回！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



（警告：筆者對其股價短期的走勢揣測或不準確，故此先沽後買的行動屬於投機性質，有冒險成

分，跟隨者要自行承擔投機風險。）



＊筆者持有比亞迪股份會沽出



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