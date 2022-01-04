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即市新聞

04/01/2022 16:45

【聚焦人幣】今年首個交易日，人幣即期收跌１５點報６﹒３７４５

　　《經濟通通訊社４日專訊》２０２２年首個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今
日收報６﹒３７４５，較上個交易日４時３０分收盤價跌１５點子。離岸人民幣兌美元
（ＣＮＨ）現跌３７點子，報６﹒３７８０。
　　交易員稱，隔夜美債收益率跳漲提振美元人氣，但跨年後境內市場客盤結匯偏多狀況延續，
短期人民幣料維持區間波動。另外去年末ＣＦＥＴＳ根據貿易權重對人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數
的貨幣權重再度微調，但整體權重結構變化不大，對指數的影響非常有限。
　　招商銀行金融市場部市場分析師丁木橋最新點評稱，年初第一周人民幣升值壓力依然很大，
不排除美元兌人民幣再度下破６﹒３５的可能。豐業銀行亞洲外匯策略師高奇認為，短期美元兌
人民幣或維持在６﹒３５－６﹒４區間，若美元指數走弱，人民幣則有機會突破６﹒３５，而人
行也可能再度採取措施抑制人民幣升勢。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７９４，較上個交易日（２０２１年
１２月３１日）跌３７點子，實現兩連貶，創１１月３０日以來逾一個月新低，上個交易日報
６﹒３７５７。（ｊｔ）

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