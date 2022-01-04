【債務風險】安信信託：已有逾三成投資者完成受讓協議簽署

《經濟通通訊社４日專訊》安信信托（滬：６００８１６）披露上海維安投資管理受讓其自

然人投資者受益權簽約進展情況。數據顯示，截至２０２２年１月３日，已完成受讓協議簽署的

投資者共計１２７０名，已逾３０％。已簽署協議的投資者選擇當期、遠期方案的比率分別為

６６﹒８％和３３﹒２％，存續規模較大的投資者更傾向於選擇遠期方案。目前已預約等待簽署

受讓協議的投資者共計１５４０名。

對於投資者關注的受讓方案是否可能有調整的問題，安信信託表示，本次維安受讓方案的出

台，是有關部門化解安信信託自然人風險的重要舉措，而且是限期實施。方案已在可行範圍，盡

最大努力保障廣大投資人的利益，不存在調整空間。若不選擇維安受讓方案，後續分配上自然人

不會優先於機構投資者，因為信託計劃在結構上不存在自然人優先劣後順序，後續信託計劃兌付

中自然人投資者將依法與機構投資者享有同等的分配權利。

根據安信信託今年７月發布的重組方案，擬「以資抵債」，包括與中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）上海市分行達成債務和解；同時，擬向上海砥安公司非公開發行股票。這

一動作完成後，上海砥安將成為安信信託的控股股東，公司控制權將發生變動。

而上述提及的上海維安，成立於７月２２日，經營範圍是投資管理和投資咨詢，其設立似是

專為上海砥安。上海維安有五家股東，包括中國信託業保障基金、上海電氣（集團）總公司、上

海機場（集團）、上海國際集團和上海國盛，五方均是上海砥安前五大股東。

安信信託全日跌１﹒７４％，收報４﹒５３元人民幣。（ｗｌ）

