【聚焦數據】中國１２月財新製造業ＰＭＩ彈至５０﹒９顯著高預期

《經濟通通訊社４日專訊》隨著市況改善、需求轉強，２０２１年１２月製造業生產活動加

速擴張。今日公布的２０２１年１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５０﹒９，較１１月回升

１﹒０個百分點，重回擴張空間，為２０２１年７月來最高值，亦顯著高於市場預期的５０，顯

示製造業生產經營活動有所改善。

這一走勢與國家統計局ＰＭＩ一致。統計局公布的２０２１年１２月制造業ＰＭＩ錄得

５０﹒３，較１１月上升０﹒２個百分點，連續兩個月位於擴張區間。



＊新出口訂單指數連續第五個月位於收縮區間＊



數據顯示，隨著供給約束進一步改善，生產指數連續兩個月位於臨界點以上，為２０２１年

以來最高。其中消費品類與投資品類產量較１１月有所上升，中間品類產量基本與１１月持平。

需求方面，１２月製造業新訂單指數重回榮枯線以上。

外需方面，１２月新出口訂單指數連續第五個月位於收縮區間。調查顯示，疫情反復、航運

集裝箱短缺、運費上揚等因素拖累出口銷售。

雖然市場供需好轉，但就業壓力仍持續增加。就業指數連續五個月位於收縮區間，２０２１

年１２月錄得２０２１年３月來最低值。



＊購進價格指數創１９個月低，出廠指數回落至收縮區間＊



價格方面，包括鋼鐵在內的部分原材料價格下降明顯，１２月製造業購進價格指數連續第二

個月回落，仍略高於臨界點，但已是近１９個月來最低。出廠價格指數則自２０２０年５月來首

次回落至收縮區間，企業反映成本下降、降價促銷是主要原因，其中投資品出廠價格下降較消費

品和中間品更為明顯。

由於市場回暖，製造業企業採購量較１１月大幅增加，產成品庫存和原材料庫存穩中有升，

這三個指數均位於臨界點以上。

製造業企業家對未來的樂觀度有所減弱，１２月生產經營預期指數仍高於榮枯線，但降幅明

顯，錄得２０２０年５月來最低值。企業主要擔憂全球疫情、供應緊張等問題。



＊就業市場改善動能趨緩，應加強政策導向＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２１年１２月製造業景氣度恢復，供求有所改善，通

脹壓力緩解，但就業市場依然承壓，經濟基礎恢復不牢固，企業樂觀預期有所減弱，疫情反復和

海外需求仍是不穩定因素。中央經濟工作會議強調，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預

期轉弱三重壓力，「穩經濟」將成為２０２２年經濟工作的主線。

財新中國製造業ＰＭＩ就業指數和近期統計局公布的調查失業率數據均指向就業市場改善動

能邊際趨緩，未來一段時期，政策層面應強化就業優先導向、加強對中小企業的定向支持以及政

策連續性、穩定性和可預期性。（ｗｌ）

