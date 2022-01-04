【大國博弈】五個核武器國家領導人發表防止核戰爭聯合聲明

《經濟通通訊社４日專訊》中國、俄羅斯、美國、英國、法國五個核武器國家領導人共同發

表「關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明」。據《新華社》報道，馬朝旭在五國領袖發表

聯合聲明後表示，這是五國領導人首次就核武器問題發表聲明，體現了五國防止核戰爭的政治意

願，也發出了維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的共同聲音。

馬朝旭表示，中國一直積極倡導「核戰爭打不贏也打不得」理念，並且為五國採取共同行動

發揮了有力的引領作用。在聯合聲明磋商過程中，中方還推動寫入重申不將核武器瞄準彼此或其

他任何國家等重要內容，為五國達成一份內容積極、有分量的聲明起到了重要的推動作用。

他還強調，五核國既是聯合國安理會常任理事國，也是「不擴散核武器條約」法定的核武器

國家，都負有防止核戰爭、維護世界和平的共同責任。五國理應以聯合聲明為新的起點，增進互

信，加強協作，為建設持久和平、普遍安全的世界發揮積極作用。中國始終堅持自衛防禦的核戰

略，奉行不首先使用核武器政策，將核力量維持在維護國家安全需要的最低水準，這本身就是對

全球戰略穩定的重要貢獻。（ｃａ）

