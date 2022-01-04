【債務風險】雨潤集團重整方案傳獲通過，擬納入「證券化平台」

《經濟通通訊社４日專訊》負債超千億的內地知名食品企業雨潤集團（０１０６８）的債務

重整方案落定。內地《證券時報》報道，該方案在２０２１年最後一天獲得債權人表決通過，並

獲得南京市中級法院裁定批准。根據方案，擬在Ａ股上市的雨潤精選將成重整後的主要「證券化

平台」。

報道引述知情人士稱，最終方案是管理人與包括國有金融機構在內的債委會主席團成員，歷

經１０個月多輪協商後而達成的共識，兼顧了各方利益，覆蓋全部債權本息，不逃廢債、不打折

清償，實控人兜底保障，最大程度地保護了債權人利益。

其中在有財產擔保債權組中，債權總金額為２３７﹒６３億元（人民幣．下同）；在普通債

權組中，債權總金額為５５７﹒７２億元。

此外，重整方案顯示，通過對納入經營方案的４８２家公司的股權結構調整，將形成以雨潤

控股為核心控股平台的股權架構。在上述公司中，涵蓋食品業務的公司有３３３家，其中２７５

家公司將納入「證券化平台」。

內媒稱，用於實施債轉的證券化平台「雨潤精選」，仍將由雨潤集團創始人祝義財，通過雨

潤控股負責日常經營。雨潤控股同時承諾，證券化平台２０２３年至２０２５年淨利潤總和不低

於２０億元，２０２６年淨利潤不低於５０億元，並將在２０２７年內遞交上市申請。

港股雨潤集團今日大幅走高，目前漲近２０％。（ｃａ）

