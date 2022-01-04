《匯市縱橫－蕭啟洪》白馬過隙，浮塵皆如雲煙散

《匯市縱橫》２０２１年就在風雨飄搖中過去了。每逢公眾假期碰到周六，總令筆者覺得假

期被騙取了。２０２２年元旦恰恰就是這樣！不知讀者有沒有這種感覺，元旦後回來好像沒有放

過假似的！上周只見各大媒體紛紛的回顧２０２１年的大事，要聞、娛樂、財經等等應有盡有，

筆者看了看才發現去年真的發生許多令人印象深刻的事情，但就在繁忙的工作中，像元旦假期一

樣匆匆的過去，就像白馬過隙，白光一閃，轉眼飛逝！



在２０２１年云云國際要聞當中給筆者印象較深，首推是在疫情籠罩下的東京奧運。記憶中

不止是日本人對東奧的嚴謹及認真的態度，還有我們中國香港取得１金、２銀、３銅的歷史最佳

成績，足證我們多年體育發展的成果。另外同樣深刻的是美軍撤出阿富汗導致該國人民紛紛逃亡

的情景，有些甚至抓著起飛中美軍軍機的輪胎起落架而飛機仍然繼續起飛的驚人場面。當然不能

不提的是當全世界均準備開放經濟而不幸受到Ｏｍｉｃｒｏｎ變種的突襲，令我們仍為能否順利

通關而憂心忡忡。



財經方面，２０２１年也十分精彩。令筆者印象最深是內地的監管浪潮。從地產（樓是住不

是炒的），教育（有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔）到網遊（反壟斷等

）。最後觸發各板塊股票大跌，令港股成為全球有規模的股票市場的包尾大幡。當中更觸發了恒

大債務危機事件，令中資美元債不讓港股專美，也陷入低迷狀態。



讓我們總結各讀者最有興趣的資產表現。股票方面，表現最亮麗是美股，當中納斯達克指數

升２１﹒４％，道瓊斯指數升１８﹒７％，上深股票分別升４﹒８％及８﹒７％，唯獨港股下跌

１４﹒１％。雖然港股下跌厲害，但若讀者福至心靈持有如李寧（０２３３１，＋６１﹒１６％

）、舜宇光學科技（０２３８２，＋４６﹒１４％）、中國石油（００８５７，＋４５％）、創

科實業（００６６９，＋４０﹒８７％）、中信股份（００２６７，＋４０﹒０７％）等逆市奇

葩，還是可以在港股中獲利的。



主要貨幣方面，人民幣上升２﹒２７％（主因為外貿表現理想），加元上升１﹒０４％（主

因為油價居高不下），其餘均錄得下跌（因美元表現強勁），當中以日圓下跌１０﹒２％成為表

現最差的貨幣。人民幣一向是筆者最看好的貨幣，不知讀者們有否在人民幣交易中有所斬獲呢！



最奇怪的是在通脹及Ｏｍｉｃｒｏｎ威脅下，黃金仍然錄得下跌３﹒８％。而全年令人青睞

的是Ｂｉｔｃｏｉｎ的表現，從年初的２９０００美元上升至４７０００美元，升幅達６２％。

（年中曾接近７００００美元，波動頗大）。雖然Ｂｉｔｃｏｉｎ表現亮麗，但筆者還是勸各位

投資者少沾手為妙。因波幅非常人能抵受！



跨年的市場預估陸陸續續出台。普遍的市場估計美國今年會加息，問題是甚麼時候加及加多

少次。市場也對國內經濟下行壓力加大有所預期，因此，估計今年人行將採取偏寬鬆的貨幣政策

。而使人民幣利率有進一步下降的壓力。



筆者認為美國貨幣政策及利率正常化在美國經濟復甦的路上是必然的事。步伐取決於通脹上

升的速度（或說通脹回落的速度）是否能超疫情前的水平。因如果通脹按現在水平發展，加息８

次（即聯邦基金利率到２％以上）也對抗不了核心ＰＣＥ的４﹒７％年率增長。所以通脹回落是

市場共識，並因為高基數效應而變得理所當然。當然Ｏｍｉｃｒｏｎ的發展將會是一大不確定性

。



不是筆者黑心，其實迅速爆發的Ｏｍｉｃｒｏｎ未嘗不是好事。只要重症可控及病死人數逐

漸與感染人數背馳，致病死率慢慢的下降，新冠疫情威脅將逐漸緩解。現全球感染個案達２﹒９

億之眾，病死人數為５４４萬，即死亡率為１﹒８８％。這相對於疫情初期的２﹒５％，已下跌

很多。但距離流感的死亡率（０﹒２－０﹒５％）仍有相當距離。因此，相信今年的疫情仍然反

覆，但總體向好。



所以來年美聯儲的貨幣政策正常化步伐多快，便取決於通脹因疫情漸遠對供應鏈緩解及勞動

力重投市場對工資壓力的紓緩，是否可以令通脹下降至美聯儲可接受水平了。無論怎樣，在流動

性減緩及變種威脅下，資產市場將變得波動似乎已經是普遍預期的事。在時光飛逝如白馬過隙，

浮塵皆如雲煙散。時光荏苒，鉛華終將洗盡空。應了經濟學家凱因斯的準確判斷：長期而言我們

都會死掉（Ｉｎ ｔｈｅ ｌｏｎｇ ｒｕｎ， ｗｅ ａｌｌ ｄｅａｄ！）但仍希望讀者們

在電光火石間能留下的一年比一年多！



＊本周策略＊



紐元：早前建議於０﹒６７００水平買入紐元兌美元已在３１╱１２於０﹒６８２０平倉，獲利

１２０點子。



歐元：本周建議候高於１﹒１４００水平沽出歐元兌美元，目標１﹒１２２０，止蝕

１﹒１５２０。



加元：本周建議候高於１﹒２８４０水平沽出美元兌加元，目標１﹒２６４０，止蝕

１﹒３０００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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