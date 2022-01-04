《珠玉之論－陳鳳珠》留意內地春節前會否有支持政策落地

《珠玉之論》港股於２０２１年收報２３３９７點水平，全年下跌１４﹒１％。恒指於

２０２２年首個交易日走勢偏軟，並受制於２０天線，在欠缺北水的支持下，大市成交顯著縮減

。今日（４日）內地股市復市，留意北水會否重新流入港股。內地１２月份官方製造業採購經理

指數錄得５０﹒３，製造業持續回穩，受惠內地保供穩價及助企紓困等措施力度加大，部分大宗

商品價格顯著回落，減輕製造業的成本壓力。



踏入２０２２年，內地繼續實施穩健的貨幣政策及積極的財政政策，留意春節前內地會否推

動政策落地以支持今年經濟發展。由於早前市場監管總局表示今年要加強反壟斷、反不正當競爭

監管執法，企業競爭行為設置好「紅綠燈」，明確規則底線，強調將圍繞平台經濟、科技創新、

信息安全、民生保障等重點領域加強監管執法。預期今年科網、數據安全相關行業將繼續受政策

監管的不確定性影響。



另外，發改委要求對２０２２年度企業債券本息兌付等風險進行全面系統排查，對已發行企

業債券情況展開排查和專項檢查，對排查後存在償債風險的企業債券，應第一時間組成風險應對

工作專班，制定風險防控方案。預期今年內地將加強防範債券違約或引發金融系統性風險，料內

地的金融系統將會漸趨穩健。《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



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