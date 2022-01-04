《師傅教路－黃瑋傑》中糧包裝產品多樣覆蓋市場，推動創新升級

《師傅教路》中糧包裝（００９０６）主要從事食品、飲料及日化產品等消費品所使用包裝

產品的生產與銷售，其產品包括單片、兩片和三片飲料罐、鋼桶、方圓罐、奶粉罐、氣霧罐、金

屬蓋、塑膠包裝，深度覆蓋茶飲料、碳酸飲料、果蔬飲料、啤酒、乳製品、日化等消費品包裝市

場。此外，集團亦提供包括高科技包裝設計、印刷及全方位客戶服務等在內的綜合包裝解決方案

。



＊消費升級實現品牌高端化，加大對重點品類產能布局＊



隨著國內富裕階層和新消費風尚興起，下游企業不再單純靠提高原有產品價格實現漲價，而

是需要不斷推出新款、更換包裝、創新口味，推動消費升級，實現品牌高端化。中糧包裝順應趨

勢，從布局、研發到品牌等整個體系，進一步推動創新升級。

集團持續加大對重點品類產能的布局，其中一個重點產品兩片罐主要用於啤酒、碳酸飲料和

茶飲料等產品的包裝，知名客戶為百威英博、雪花啤酒、青島啤酒、可口可樂及加多寶等。隨著

下游啤酒行業推動高端化升級，集團持續提升單一工廠規模化產能，豐富多樣化罐型。天津二線

、武漢二線已於去年上半年進行試生產，成都三線亦於去年下半年啟動。

奶粉罐、氣霧罐、單片罐、鋼桶等產品均有新增產能建設，加速擴大領先優勢。奶粉罐方面

知名客戶為飛鶴、伊利、雀巢及蒙牛等。集團在優質奶源供應地東北區域優化布局，保證為下游

提供原材料的穩定供應，以貼近客戶生產的方式，保障食品安全，增加企業抗風險能力。同時升

級推動高端製造，哈爾濱雙城項目將成為國內首個奶粉罐智能化「黑燈製造工廠」。



＊深度綁定與戰略客戶合作，積極推進新品新客戶開發＊



氣霧罐產品主要用於酒精消毒噴霧劑、汽車護理用品、空氣清新劑、個人護理和除蟲產品等

家居日化產品以及其他化學產品的包裝，知名客戶為天津固諾、上海莊臣、上海大造、中山欖菊

及河北康達等。集團深度綁定與戰略客戶的合作，提升客戶粘性，合理調整產線布局，以高低搭

配的策略積極拓展市場跟進重點客戶。

集團生產的塑膠產品主要用於個人護理、日化產品及食品飲料等產品的包裝，知名客戶有寶

潔、藍月亮、海天、利潔時、莊臣及亨氏等。集團展開積極布局，推進新品與新客戶開發，例如

與藍月亮簽訂戰略合作協議，同時亦積極配合下游知名品牌客戶，推動原料的可循環利用。建議

買入價４﹒２４元，目標４﹒６８元，止蝕位３﹒９６元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者並

沒有持有上述股票）



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