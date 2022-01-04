《股壇解碼－戴名》特斯拉洞悉先機，申洲國際疫情影響難估計

《股壇解碼》市場一直對Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ不斷拋售特斯拉（ＴＳＬＡ）的動機作出猜測

，上周中國財政部公布可能給出答案，公布指財政部將在今年初減少３０％對電動車補貼直到年

底完全取消為止，相信特斯拉（ＴＳＬＡ）在中國的銷售將會大受打擊，可能這就是Ｅｌｏｎ

Ｍｕｓｋ不斷減持的原因，但Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ仍然手持大量的ｏｐｔｉｏｎ，所以拋正股

可能是為了將來行使ｏｐｔｉｏｎ舖路。美國製藥商Ｂｉｏｇｅｎ正在和韓國三星洽談出售股權

，市場盛傳三星希望以２０％溢價的４２０億美元估值來打動Ｂｉｏｇｅｎ股東，表面看後市欣

欣向榮，另一邊廂美股去年（２０２１年）的ＩＰＯ規模雖然創新高，但有接近２╱３的股份在

年終以跌破招股收年，似乎並不如表面風光。美國政府通過撥款７７００億入國防開支，投資者

可以優先留意波音（ＢＡ）和洛克馬汀（ＬＭＴ）。



＊積弱難返＊



土耳其里拉急跌後在政府公布救市政策後數天再度下跌，土耳其位處在亞、歐、非洲之間，

肩負起三大洲的經濟、文化和運輸樞紐，如果土耳其因里拉急跌而出現局勢不穩，這將會是另一

隻黑天鵝。



＊雪上加霜＊



印尼因應國內情況決定暫停煤炭出口一個月，身為全球動力煤最大輸出國，禁令勢必推高煤

價，２０２０年印尼煤炭總共出口４億噸，中國進口煤炭的６１％亦是來自印尼，在國內煤炭供

應緊張的情況下，供電和供暖將會嚴重受影響，加上冬奧舉辦在即，如何維持正常供電將是官方

首要面對的問題。



＊步步為營＊



網上傳聞本港有兩間銀行推出大額人民幣一個月定期年度化利息達１３﹒８８厘，一個月後

剛好是傳統國內銀行體系資金緊張的農曆年，此舉顯示港元的短期需求增加，由於港元和美元掛

勾，這是否和中國恒大（０３３３３）在上月２８日到期的兩筆美元債利息有關，另外佳兆業集

團（０１６３８）和花樣年控股（０１７７７）也面對同樣問題，假若這三間房地產開發商不能

化解這次債務危機，估計將引起國外機構降低對中國的經濟和前景評級。據聞中原地產將向恒大

珺瓏灣追討１﹒１３億的佣金，而且不排除申請中國恒大清盤，相信今年首季將會是好壞難辨的

一季。恒指２３８００點認購期權倉位依舊，估計大盤將反彈至２３７６９點附近，牛熊證街貨

反轉至５２：４８，從街貨和期權比例推斷恒指應該在本周是先高後低的格局，讀者不妨拭目以

待。



＊股票簡評＊



申洲國際（０２３１３）主要從事縱向一體化針織服裝製造商，業務包括面料織造、染整服

務、印繡服務和針織服裝產品的裁剪和縫紉服務，主要客戶包括Ｎｉｋｅ、Ｕｎｉｑｌｏ、

Ａｄｉｄａｓ和Ｐｕｍａ等品牌，業務排頭三位的地區分別是美國（２１％）、中國（１５％）

和歐洲（１１％），隨著疫情的爆發，其他新興市場的工業產能大受影響，但國內則因為疫情防

控得宜令去年整體出口得以表現平穩，自從去年底的限電和隨著Ｏｍｉｃｒｏｎ在國內的出現，

國內經濟出現明顯下滑，加上目前歐美對中國設立種種貿易抵制，相信下半年業績會出現明顯的

倒退，而且申洲國際的股價明顯偏高，３３倍的ＰＥ對製造業股份來說是明顯偏高，加上集團的

寧波生產線出現疫情爆發，製衣三部發現疫情，將所有區域分為封控、管控、防控共三個區，現

在已出現個案１６例，之前鎮海區前後３星期便可復工，柬埔寨也停了１個月，而越南因為疫情

爆發比較嚴重則停了２個月，由於三部主要涉及Ｎｉｋｅ、Ａｄｉｄａｓ和Ｐｕｍａ的生產，估

計延遲交貨的可能性十分大，當中會不會涉及賠償問題現在還言之過早，加上申洲國際近年把產

能陸續外移到越南、印尼和柬埔寨等地，剛好也是在這次疫情中最嚴重的亞洲國家，集團在今年

的表現完全要看疫情的發展，在諸多不利條件下，投資者暫不宜憧憬買入，合理買入價在８５附

近。《資深市場人士 戴名》



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