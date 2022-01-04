【新冠肺炎】大圍恒峰花園第二座完成圍封強檢，無人確診

《經濟通通訊社４日專訊》被政府列為受限區域的大圍碧田街１８號恆峰花園第２座，完成

圍封強檢，無人確診。

早上七時起，恆峰花園第２座居民如能出示陰性檢測結果，可離開受限區域。

當局表示，截至凌晨一時，約６６０名居民接受檢測，沒有發現確診個案，並派員到訪約

２２０戶，當中約２０戶沒人應門，將會採取措施跟進。

因應一名６６歲女住戶曾到又一城望月樓用膳，之後檢測呈初步陽性涉及變異病毒株，政府

因此封區檢測。（ｃｌ）

