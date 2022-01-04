【香港政情】林鄭哀悼本港首位華人市政局主席張有興逝世

《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥今日對首位華人市政局主席張有興辭世表示深

切哀悼。

林鄭月娥表示，張有興長期積極參與公共事務，上世紀曾任市政局議員３０多年，是首位華

人市政局主席，亦出任立法局議員，深受各界敬重。他熱心社會服務，特別關心本地教育發展，

積極推動建設校舍和實行免費教育，亦長年服務香港幼兒教育及服務聯會，貢獻良多。她對張有

興離世深感哀痛，謹代表香港政府，向他的家人致以深切慰問。（ｃｌ）

