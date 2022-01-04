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即市新聞

04/01/2022 19:03

《日入而息》源頭不明個案恐重現，恒大需拆海花島３９棟樓今復牌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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本港新增１宗源頭不明初步陽性個案，涉及一名４２歲男測量師，與太太及女兒居屯門翠寧花園
，初步流行病學調查顯示患者無去高危場所，包括又一城或望月樓，亦無與其他確診個案接觸，
本地零確診恐斷纜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國恒大（０３３３３）公布，限期拆除決定書只涉海花島３９樓樓，不涉其他地塊，公司下午
復牌後，股價先跌後升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中移動（００９４１）公布，獲股東授權董事會在聯交所購回不超過２０﹒４８億股香港股份，
相當於不超過２０２１年股東周年大會當日已發行香港股份數目的１０％，購回的香港股份將被
註銷。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗銀行預料，恒生指數、國企指數和滬深３００指數在２０２２年上半年底的目標分別為２６
０００、９０８３和５４６６點，即有１１－１２％的上行空間。預測恆指在今年底將達２８０
００點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
行政長官林鄭月娥宣布，將於２月２４日落實一系列措施，擴大疫苗氣泡要求，範圍不會只局限
於表列處所，亦會包括文康設施和學校等處所，當局暫時亦未有計劃將疫苗氣泡延伸至私人工作
間或商場，但隨著疫情發展，她不排除這個可能性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯交所資料顯示，主要股東李少宇於本周一（３日）減持恆騰網絡（００１３６）４０００萬股
或０﹒４３％，每股平均價３﹒１３０４元，套現逾１﹒２５億元，最新持股量降至１７﹒５７
％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首位華人市政局主席、前立法局議員張有興今早在家中離世，享年９９歲　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指高收１５點報２３２８９，科指跌５８點報５５８１
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬指新年首日跌０﹒２％惟成交大增，人行顯著收水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　美元兌日圓逼１１６，美日息差拉闊不利日圓　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１２９３╱９７，日圓最新報１１５﹒９２╱９５
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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安樂工程（０１９７７）發行首項價值３億元的綠色貸款工具　　　　　　　　　　　　　　　
傳金力永磁（０６６８０）國際配售已獲足額認購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）任命劉玉瑤為首席人力資源總監　　　　　　　　　　　　　　　　　　
星展香港與海爾簽署首筆約４億美元ＥＳＧ掛勾定期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　
業績遭美團外賣大幅拋離，據報阿里旗下「餓了麼口碑」全線裁員；阿里本地生活否認裁員傳聞
：已對發展制定明確規劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打大灣區營商景氣指數上季報５０﹒３，連跌兩季；渣打推出利物浦球星貼圖，鼓勵客戶用Ｓ
Ｃ　Ｐａｙ派利是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐推出電子利是，分行實施特別措施方便客戶兌換鈔票　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國移動（００９４１）擬回購不超過２０﹒４８億股香港股份　　　　　　　　　　　　　　
翠華控股（０１３１４）推自家外賣品牌「快翠送」網站　　　　　　　　　　　　　　　　　
嘉里建設（００６８３）中標上海黃浦區４地塊，總代價１３３﹒３億元人民幣　　　　　　　
當代置業（０１１０７）去年合約銷售額按年跌近１５％至３６０﹒５億元人民幣　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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中石化油服（０１０３３）子公司簽ＢＥＰＣ工程總承包合同，涉１０﹒３４億元人民幣　　　
中國電力（０２３８０）旗下五凌電力完成發行２０００萬元人民幣綠色超短券　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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恒大（０３３３３）去年物業合約銷售額跌３８﹒８％，下午復牌；中原向恒大．珺瓏灣入稟追
討佣金１３５﹒６萬，累計１﹒１４億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大唐集團（０２１１７）去年合約銷售金額約為５０５﹒８億元人民幣　　　　　　　　　　　
移卡（０９９２３）打造戰略和執行確定性，將加強公司管理優化組織機制　　　　　　　　　
富通科技（００４６５）認購本金為３４００萬元人民幣的理財產品　　　　　　　　　　　　
景瑞控股（０１８６２）１２月合約簽約銷售額按年跌７０﹒２％　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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國鐵集團表示今年全國鐵路將投產新線３３００公里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２０２１年多地社會用電量破紀錄，東莞破千億千瓦時　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多家國內航空公司明日起取消徵收燃油附加費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人大財經委建議人行推動徵信立法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳Ｋｉｎｄｌｅ退出中國市場，亞馬遜表示沒有收到通知　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國１２月財新製造業ＰＭＩ彈至５０﹒９顯著高預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行開展１００億逆回購操作，淨回籠２６００億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貴州畢節一醫院在建工地發生山體滑坡，已有５人遇難　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特斯拉新疆首家特斯拉中心開業，惹美國工會不滿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部稅務總局完善資源綜合利用增值稅政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
元旦上海樓市：看房熱情依然高漲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
元旦假期上海拉動旅遊消費１２５億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
去年內地原油期貨累計成交１８﹒５萬億元人民幣增５５％　　　　　　　　　　　　　　　　
雨潤集團重整方案傳獲通過，擬納入「證券化平台」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中紀委表示光大銀行原副行長張華宇接受監察調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行機關服務中心原主任牟善剛接受審查調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
數字人民幣Ａｐｐ上架內地應用商店，安卓蘋果均可用　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地電動車將掀加價潮，蔚來、小鵬推限時保價優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀聯表示元旦期間雲閃付交易金額同比漲逾七成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外交部表示ＲＣＥＰ實施是多邊主義和自由貿易重大勝利　　　　　　　　　　　　　　　　　
外匯局表示在臨港新片區等開展跨境貿易投資高水平開放　　　　　　　　　　　　　　　　　
乘聯會秘書長建議國家應出招防止電動車保費偏高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中華保險集團與中華財險擬設立保險資管公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邁瑞醫療表示未發生傳聞中銷售員大量離職的非正常事件　　　　　　　　　　　　　　　　　
五個核武器國家領導人發表防止核戰爭聯合聲明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
布林肯與北約９國外長通話，關注中國向立陶宛施壓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網信辦表示算法服務不得傳播非國家規定範圍內新聞信息；網絡平台運營者境外上市須申報網絡
安全審查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收升１﹒４％報１８５２６點，連續兩日創歷史高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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林鄭稱兩網媒結束營運不能跟新聞自由掛勾；政府將與新一屆立法會衷誠合作　　　　　　　　
眾新聞凌晨起停運，主筆楊健興祝願眾人平安　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄒幸彤被控煽惑參與六四集會判監１５個月；鄒幸彤發布文章煽惑參與未經批准集會罪名成立　
梁君彥當選第７屆立法會主席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市建局表示四個土瓜灣項目開始招標，下月１０日截標　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港去年住宅買賣合約總值增３４％，創歷史新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首位華人市政局主席張有興今早離世，享年９９歲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄭蕙心獲委任為高院原訟法庭法官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貿發局委任張淑芬為副總裁，主管國際展覽電子商貿等業務　　　　　　　　　　　　　　　　
中聯辦購入信德中心辦公室，呎價約２﹒１萬低於市價　　　　　　　　　　　　　　　　　　
土地註冊處表示上月住宅買賣合約總值按年跌１７﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用３８﹒５億元，外資連續六日流入；滬股通額度全日用近８億元，陸股通流入
近５億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
啟德ＭＯＡＮＣＯ　ＭＡＲＩＮＥ料月內推涉５５９伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯工商舖料今年工商舖成交量增最多兩成，寫字樓及商舖升幅較高　　　　　　　　　　　　
港大表示本港去年第四季經濟增速料放緩至５﹒２％，全年增６﹒５％　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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去年百強房企業績罕見負增長，逾八成未完成銷售目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多地出招穩樓市，官媒提醒堅守房住不炒底線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富瑞表示１２月內房銷售跌３４％，恒大銷售為零　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報佳兆業債券持有人尚未收到上周到期應付利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
武漢實施新規表示以學區房炒作房價將被納入監管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　新增１宗源頭不明個案，４２歲測量師住屯門北角上班　
　　望月樓至今６人確診，新增初步陽性個案為搭棚工女兒　
　　全國昨本土確診增１０８宗，河南４宗無症狀轉為確診　
　　南韓去年遊客驟減６４﹒３％，１９８４年來最低　　　
　　台灣增４宗本土確診，桃園機場清潔工及的士司機染疫　
　　大圍恒峰花園第二座完成圍封強檢，無人確診　　　　　
　　林健鋒倡安心出行實名制，加強緊密接觸者追蹤功能　　
　　梁子超稱以疫苗氣泡阻Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播不切實際　　
　　河南鄭州部分區域封城，所有居民不得出門　　　　　　
　　消息替政府已尋回望月樓６名食客，檢測結果呈陰性　　
　　蕭傑恒稱香港未爆第五波疫情，建議縮短抵港檢疫期　　
　　西安城中村確診２７４宗，官方稱多發局面已初步控制　
　　傳港府今公布下月底前堂食須打針，不傾向豁免長者　　
　　政府下周三派外展隊到立法會為議員打科興疫苗　　　　
　　林鄭稱２月２４日落實擴大疫苗氣泡，不局限表列處所；
　　暫無Ｏｍｉｃｒｏｎ源頭不明個案，但仍影響通關　　　
　　聶德權稱Ｏｍｉｃｒｏｎ爆發危機增，接種量破千萬劑　
　　比亞迪（０１２１１）捐贈４０００萬人幣馳援西安抗疫
　　友邦香港（０１２９９）新冠病毒相關的理賠總額達３７
　　００萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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