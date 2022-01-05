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即市新聞

05/01/2022 07:46

《日出而作》道指再創新高，納指跌逾１％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３６７９９﹒６５　升　２１４﹒５９　０﹒５９
　　標普５００　　　　　４７９３﹒５４　跌　　　３﹒０２　０﹒０６
　　納斯達克　　　　　１５６２２﹒７２　跌　２１０﹒０８　１﹒３３
　　倫敦富時１００　　　７５０５﹒１５　升　１２０﹒６１　１﹒６３
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１６１５２﹒６１　升　１３１﹒８８　０﹒８２
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　７３１７﹒４１　升　１００﹒１９　１﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１５﹒８６，歐元兌美元１﹒１２７４
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國平安（０２３１８）累斥３９億人幣回購Ａ股，佔０﹒４３％股權
　　三生製藥（０１５３０）子公司授腫瘤免疫聯合療法產品料收數億美元
　　歐康維視生物（０１４７７）醫乾眼症藥臨試獲首例患者入組　　　　
　　漢港控股（０１６６３）江西盤１期交付額近１５億人幣　　　　　　
　　澳能建設（０１１８３）合資企業充電櫃料組裝１３５０組電池　　　
　　元亨燃氣（００３３２）償還１５００萬元到期貸款，抵押解除　　　
　　寰宇娛樂（０１０４６）非全資附屬海越自動清盤，無重大負面影響　
　　通達集團（００６９８）獲最多１２億元融資，為期３年　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東風（００４８９）嵐圖上月交３３３０輛，環比增近２倍　　　　
　　君實（０１８７７）與阿斯利康製藥終止獨家推廣協議　　　　　　
　　雲南建投（０１８４７）調整架構，改設６個管理中心　　　　　　
　　建發國際（０１９０８）去年度銷售額破１３００億人幣，升１倍　
　　復宏漢霖（０２６９６）治實體瘤產品臨床試驗申請獲批　　　　　
　　康寧醫院（０２１２０）１５００萬人幣增持舒寧醫院股權至５１％
　　中國華融（０２７９９）遵守各復牌指引，申請今早復牌　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）再傳裁員，個別團隊減人手達３成　　　　　　　　
　　雨潤食品（０１０６８）澄清４４家子公司合併重整案尚處表決過程　　
　　飛揚集團（０１９０１）中標採購項目，料涉１億人幣　　　　　　　　
　　時代中國（０１２３３）全年銷售額９５６億人幣，同比跌近５％　　　
　　中原建業（０９９８２）銷售額去年１２月增１５％，全年升１７％　　
　　綠城（０３９００）上月銷售１９５億人幣同比跌５６％　　　　　　　
　　汽車之家（０２５１８）斥４億人幣認購基金權益　　　　　　　　　　
　　建業地產（００８３２）去年１２月銷售額同比減２２％，全年跌１２％
　　祥生（０２５９９）去年１２月銷售額按月升２０％，全年同比增３％　
　　正榮地產（０６１５８）贖回優先永續資本證券，未還本金２億美元　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　深圳推行線下學科類校外培訓指導價　　　　　　　　
　　工信部發布光伏發展計劃，目標２０２５年技術獲突破
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　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　美元周二續攀高，日圓觸及５年低谷
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　　　　　　　　　　　　　　　《國務會議》　
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　　李克強稱全面實行行政許可事項清單管理措施；實施企業信用風險分類管理
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　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　沉寂７８天，北韓今晨疑向東海試射彈道導彈
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　　　　　　　　　《大行炒Ｄ乜》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大和削平保目標價１８％兼降級，摩通降農行評級
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　銅鑼灣兩樓宇圍封
　　強檢，無發現確診
　　個案　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《華爾街內望》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　道指續創新高，科
　　技股受壓納指跌逾
　　２００點　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人行表示對金融科
　　技創新穿透式監管
　　，築牢風險防火牆
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１
　　１）股東融捷股份
　　將不超６００萬股
　　Ａ股出借予中國證
　　金　　　　　　　
　　網信辦新規出爐，
　　花旗表示最大衝擊
　　已過　　　　　　
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