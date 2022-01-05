《日出而作》道指再創新高，納指跌逾１％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
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紐約道瓊斯 ３６７９９﹒６５ 升 ２１４﹒５９ ０﹒５９
標普５００ ４７９３﹒５４ 跌 ３﹒０２ ０﹒０６
納斯達克 １５６２２﹒７２ 跌 ２１０﹒０８ １﹒３３
倫敦富時１００ ７５０５﹒１５ 升 １２０﹒６１ １﹒６３
法蘭克福ＤＡＸ １６１５２﹒６１ 升 １３１﹒８８ ０﹒８２
巴黎ＣＡＣ ４０ ７３１７﹒４１ 升 １００﹒１９ １﹒３９
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１５﹒８６，歐元兌美元１﹒１２７４
《公司資訊》
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中國平安（０２３１８）累斥３９億人幣回購Ａ股，佔０﹒４３％股權
三生製藥（０１５３０）子公司授腫瘤免疫聯合療法產品料收數億美元
歐康維視生物（０１４７７）醫乾眼症藥臨試獲首例患者入組
漢港控股（０１６６３）江西盤１期交付額近１５億人幣
澳能建設（０１１８３）合資企業充電櫃料組裝１３５０組電池
元亨燃氣（００３３２）償還１５００萬元到期貸款，抵押解除
寰宇娛樂（０１０４６）非全資附屬海越自動清盤，無重大負面影響
通達集團（００６９８）獲最多１２億元融資，為期３年
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《國企紅籌》
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東風（００４８９）嵐圖上月交３３３０輛，環比增近２倍
君實（０１８７７）與阿斯利康製藥終止獨家推廣協議
雲南建投（０１８４７）調整架構，改設６個管理中心
建發國際（０１９０８）去年度銷售額破１３００億人幣，升１倍
復宏漢霖（０２６９６）治實體瘤產品臨床試驗申請獲批
康寧醫院（０２１２０）１５００萬人幣增持舒寧醫院股權至５１％
中國華融（０２７９９）遵守各復牌指引，申請今早復牌
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《神州民企》
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快手（０１０２４）再傳裁員，個別團隊減人手達３成
雨潤食品（０１０６８）澄清４４家子公司合併重整案尚處表決過程
飛揚集團（０１９０１）中標採購項目，料涉１億人幣
時代中國（０１２３３）全年銷售額９５６億人幣，同比跌近５％
中原建業（０９９８２）銷售額去年１２月增１５％，全年升１７％
綠城（０３９００）上月銷售１９５億人幣同比跌５６％
汽車之家（０２５１８）斥４億人幣認購基金權益
建業地產（００８３２）去年１２月銷售額同比減２２％，全年跌１２％
祥生（０２５９９）去年１２月銷售額按月升２０％，全年同比增３％
正榮地產（０６１５８）贖回優先永續資本證券，未還本金２億美元
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《中國要聞》
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深圳推行線下學科類校外培訓指導價
工信部發布光伏發展計劃，目標２０２５年技術獲突破
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《匯市走勢》
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美元周二續攀高，日圓觸及５年低谷
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《國務會議》
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李克強稱全面實行行政許可事項清單管理措施；實施企業信用風險分類管理
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《國際要聞》
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沉寂７８天，北韓今晨疑向東海試射彈道導彈
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《大行炒Ｄ乜》
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大和削平保目標價１８％兼降級，摩通降農行評級
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《新冠肺炎》
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銅鑼灣兩樓宇圍封
強檢，無發現確診
個案
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《華爾街內望》
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道指續創新高，科
技股受壓納指跌逾
２００點
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《重拳監管》
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人行表示對金融科
技創新穿透式監管
，築牢風險防火牆
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《其他消息》
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比亞迪（０１２１
１）股東融捷股份
將不超６００萬股
Ａ股出借予中國證
金
網信辦新規出爐，
花旗表示最大衝擊
已過
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