《油金掠影》ＯＰＥＣ＋維持增產計劃，油價升至每桶８０美元

《經濟通通訊社５日專訊》國際油價周二飆升至每桶８０美元。ＯＰＥＣ＋認為

Ｏｍｉｃｒｏｎ不會像前幾波疫情一樣對需求造成破壞性的影響，隨著世界各地已經有更好的能

力應付疫情，原油的需求預料會不斷增加，有助抵銷旅行禁令對航空燃油消費的影響。因此同意

堅持２月增產每日４０萬桶的計劃。

布蘭特原油期貨結算價上漲１﹒０２（美元．下同），報每桶８０美元，漲幅１﹒３％。紐

約期油上升０﹒９１元，報每桶７６﹒９９元，漲幅１﹒２％。

增產決定顯示產油國對原油過剩的憂慮得以紓緩，利好油價。白宮回應稱，歡迎ＯＰＥＣ＋

增產。此外，美國原油庫連續幾天下滑和利比亞管道問題也是利好油價因素。



＊Ｏｍｉｃｒｏｎ病例刺激黃金避險需求＊



Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒引發了投資者對黃金的避險買盤，雖然美股新年迎來漲勢，美債息

率板升，金價仍然上升。現貨金漲０﹒８％至每盎司１８１４﹒４５美元。紐約期貨升０﹒８％

，報每盎司１，８１４﹒６０美元。

其餘貴金屬方面，白銀跌０﹒７％，報每盎司２３﹒０２美元，鉑金漲１﹒７％至報每盎司

９７０﹒７３美元，鈀金升２﹒２％至每盎司１，８６５﹒２７美元。（ｈｌ）

