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即市新聞

05/01/2022 07:50

《油金掠影》ＯＰＥＣ＋維持增產計劃，油價升至每桶８０美元

　　《經濟通通訊社５日專訊》國際油價周二飆升至每桶８０美元。ＯＰＥＣ＋認為
Ｏｍｉｃｒｏｎ不會像前幾波疫情一樣對需求造成破壞性的影響，隨著世界各地已經有更好的能
力應付疫情，原油的需求預料會不斷增加，有助抵銷旅行禁令對航空燃油消費的影響。因此同意
堅持２月增產每日４０萬桶的計劃。
　　布蘭特原油期貨結算價上漲１﹒０２（美元．下同），報每桶８０美元，漲幅１﹒３％。紐
約期油上升０﹒９１元，報每桶７６﹒９９元，漲幅１﹒２％。
　　增產決定顯示產油國對原油過剩的憂慮得以紓緩，利好油價。白宮回應稱，歡迎ＯＰＥＣ＋
增產。此外，美國原油庫連續幾天下滑和利比亞管道問題也是利好油價因素。

＊Ｏｍｉｃｒｏｎ病例刺激黃金避險需求＊

　　Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒引發了投資者對黃金的避險買盤，雖然美股新年迎來漲勢，美債息
率板升，金價仍然上升。現貨金漲０﹒８％至每盎司１８１４﹒４５美元。紐約期貨升０﹒８％
，報每盎司１，８１４﹒６０美元。
　　其餘貴金屬方面，白銀跌０﹒７％，報每盎司２３﹒０２美元，鉑金漲１﹒７％至報每盎司
９７０﹒７３美元，鈀金升２﹒２％至每盎司１，８６５﹒２７美元。（ｈｌ）

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