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即市新聞

05/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》低位連續兩個交易日下移，港股會轉淡嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬於顯
著向淡。本周一（３日）前，筆者的確曾經憧憬港股可於本周初表現向好，可惜至今我們仍看不
見明顯增大的上升動力。恒指陰陽燭日線圖上已經連續錄得７支陰燭，上周五（３１日）錄得的
「上升窗口」亦被完全補回，證明本周一高見２３６０５的升勢僅屬曇花一現，淡友成功重奪市
場控制權。上月２４日高位２３３８３被跌越後，自上月２０日低位２２６６５起的升勢於一定
程度上遭到破壞。
　　然而，由於上月３０日低位２２９９０仍未被跌越，港股仍算處於「一浪高於一浪」的局勢
中。從另一個角度來看，由於低位連續兩個交易日下移，好友從２２９９０起的升浪應已完結。
這個時候，萬一出現新重大利淡消息，淡友大戶便會找到強行進攻的藉口。因此，若今天（５日
）仍不見大市顯著上升，並有成交量變化配合，好友便應收斂進攻態度。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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