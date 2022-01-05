《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ　Ｔａｌｅ　ｏｆ　Ｔｗｏ央行：人行篇

《缸邊隨筆》昨日（４日）談了美儲局，筆者認為由於美儲局在２０２１年對遏通脹不負責

任，在２０２２年就有報應，要在美經濟今年的經濟下行周期中，仍要緊縮和加息，今天談談中

國人行。



大體上，人行於２０２１年對通脹已拉響了警報，亦對存在的金融風險作了應對，內房股的

債務問題，如恒大（０３３３３）債務，是在２０２０年１０月已被中央關注，連串的硬執行三

條紅線，把內房債務逼到懸崖，中央最終會否出手救？相信在今年３月至６月有答案。



＊中央救與不救非重點＊



中央救與不救不是重點，因為救，即是用全國之力解；不救，危機就由企業自己解。



人行會在２０２２年做甚麼行甚麼政策？很易知的，看２０２１年１２月２７日的人行工作

會議公布就是，以下是文抄公，大家看便是。



會議指出，２０２１年，人民銀行堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，完整、準確、全

面貫徹新發展理念，堅持實施穩健的貨幣政策，全力支持助企紓困，創新推動綠色發展，有效防

控金融風險，持續深化金融改革開放，各項工作取得了好的成績。



做樣事：



（１）貫徹新發展理念，應是按變化中的形勢來應對；



（２）穩健貨幣政策，應是不太鬆、不太緊；



（３）助企紓困，這個「企」應是中小微企，不是大企；



（４）推動綠色發展，這是碳中和、碳達峰歷程；



（５）防控金融風險，這跟（１）和（２）相呼應；



（６）深化金融改革開放，起碼人民幣數字化可以更被推進。



假如筆者以上的總括是太概括的話，大家可以看人行自己的話：



一是穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性總量合

理充裕、長中短期供求平衡。兩次降低存款準備金率，共釋放長期資金約２﹒２萬億元。引導１

年期貸款市場報價利率下行５個基點，下調支農、支小再貸款利率０﹒２５個百分點。廣義貨幣

Ｍ２和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。人民幣匯率在複雜環境下保持了合理均衡水

平上的基本穩定。



二是金融服務實體經濟質效進一步提升。增加３，０００億元支小再貸款額度，繼續落實並

適當延期兩項直達貨幣政策工具。２０２１年１１月末，普惠小微貸款餘額１８﹒９萬億元，按

年增長２６﹒４％。創設碳減排支持工具，設立支持煤炭清潔高效利用專項再貸款。加強製造業

信貸政策指導和監督考核。１１月末，製造業中長期貸款餘額按年增長３３﹒８％。重點領域、

國家重大區域發展戰略的金融支持力度進一步加大。增加２，０００億元再貸款，支持區域協調

發展。



三是防範化解金融風險取得新成效。重點集團、大型企業風險處置穩妥推進。推動存量高風

險機構持續壓降，高風險機構數量明顯減少。堅決推進反壟斷和防止資本無序擴張，將各類金融

業務全面納入監管。國內系統重要性銀行名單正式發布，附加監管規定落地實施。依法受理金控

公司設立申請。制定實施全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法。金融風險總體收斂，堅

持市場化、法治化處置風險，增強了市場預期的穩定性。



四是金融國際合作和對外開放積極推進。有序開展綠色金融國際合作。牽頭完成二十國集團

首個可持續金融框架性文件《Ｇ２０可持續金融路線圖》。推動中歐綠色分類標準趨同取得階段

性進展。積極參與多邊危機防範救助和債務協調。全面參與《區域全面經濟夥伴關係協定》

（ＲＣＥＰ）生效實施。



五是金融改革取得新進展。切實履行金融委辦公室職責。存款保險早期糾正工作成效明顯。

「跨境理財通」試點、債券通「南向通」落地，全球三大債券旗艦指數全部納入中國債券。跨境

人民幣使用政策持續優化。外匯重點領域改革進一步深化。保持外匯儲備資產安全和規模總體穩

定。



六是金融服務和金融管理水平不斷提升。金融業立法統籌協調力度進一步增強。金融業綜合

統計成效明顯。「十四五」金融發展規劃編制工作有序推進。小微企業、個體工商戶支付服務明

顯改善。冬奧支付服務環境建設加快推進。新一代信息基礎設施建設取得突破。發布數字人民幣

研發進展白皮書。跨省異地電子繳稅、行郵稅電子繳庫等工作深入推進。出台《徵信業務管理辦

法》。出台金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法。深入貫徹金融消費者權益保護實施辦法

。參事、內部審計監督、後勤保障、安全保衛、集中採購、離退休幹部服務等工作水平不斷提升

。所屬企事業單位改革積極深化。



以上文章有不少名詞和要操作的領域，在２０２２年裏，人行會一再提出而大家將會一再認

識。總的言，人行在２０２２年是會適度放水，這對市場整體是有利的。《資深投資者 石鏡泉

》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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