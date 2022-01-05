《專家之言－何志銘》港股乏新消息刺激料走勢偏弱，將在區間運行

《專家之言》昨（４日）港股高開１２５點，早段曾升１６４點，指數更一度高見過

２３４３９點，惜其後又迎來腳軟，倒跌１２７點低見２３１４６點，ＡＴＭ當中的阿里巴巴

（０９９８８）表現最好，全日升１﹒６５％，報１１９﹒６０元，幸尾市托一托，最終全日升

１５點或０﹒０６％，收２３２８９點，主板股票的升跌比率為１９比２２，恒指成分股３４隻

股份上升，下跌股份２９隻，升跌比率為５３比４５。國指跌８點或０﹒１１％，收８１８０點

，恒生科技指數跌５８點或１﹒０４％，收５５８１點，全日成交總額為１１８３﹒１３億元。

滬港通南下交易淨流入８﹒２６億元人民幣，深港通南下交易淨流出５﹒２５億元人民幣。

數據方面，美國公布１２月ＡＤＰ就業變動，料由５３萬降至３８萬。美國公布１２月綜合

採購經理人指數（ＰＭＩ），１２月服務業採購經理人指數料由５８降至５７﹒５。日本公布

１２月消費者信心指數，料由３９﹒２升至４１。德國公布１２月綜合採購經理人指數，料由

５２﹒２降至５０，德國公布１２月服務業採購經理人指數料由５２﹒７降至４８﹒４。



＊續受困Ｏｍｉｃｒｏｎ憂慮及美將收水，本港疫情反覆通關無期＊



市場仍然受新冠變種Ｏｍｉｃｒｏｎ憂慮困擾著。另一點大家要注意是美國將要收水與加息

將加大資產價格調整壓力。鑑於近日香港疫情再反覆，中港兩地通關尚無期，按目前情況而言，

短期內未有新消息刺激下，料港股走勢仍偏弱走，恒指將在２２６００至２３８００點區內運行

。《獨立股評人 何志銘》



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