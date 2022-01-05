午後大市失守兩萬三，美團最多跌逾一成

《經濟通通訊社５日專訊》大市弱勢，受科技拖累跌穿兩萬三大關。跌市最大元凶為美團

（０３６９０），因內地網信辦指網絡平台境外上市須申報審查，多隻科網股向下，美團受累全

日捱沽，午後最多一度跌超過一成，拖累恒指跌超過１５０點；美團現價跌９﹒８４％，報

１９８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒１６％。該股成交約３４１６萬股，涉

資６８﹒９５億元；盤中低見１９５﹒８元。

其餘重磅股普遍下跌；騰訊（００７００）跌３﹒８２％，報４３２﹒８元，以現價計，該

股暫連跌３日，累計跌幅５﹒２５％；阿里（０９９８８）跌１﹒０３％，報１１５﹒７元；藥

明生物（０２２６９）跌５﹒３７％，報７８﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

１５﹒２９％。

個別板塊或個股造好。中移動（００９４１）回Ａ首日高開，疊加首次大規模回購消息利好

，現升４﹒６９％為最佳表現藍籌，報５０﹒２５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅

７﹒３７％。隔晚布油突破８０美元關口，刺激油股造好；中石化（００３８６）升２﹒９６％

，報３﹒８３元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅５﹒８％；中海油（００８８３）升

２﹒５６％，報８﹒４１元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒７３％。

現時，恒生指數報２２９９０，跌２９９點或跌１﹒２９％，主板成交９８１﹒０３億元。

國企指數報８０３９，跌１４０點或跌１﹒７２％。恒生科技指數報５３７１，跌２１０點或跌

３﹒７７％。

即月期指新報２２９９４，跌３０２點，高水３點。即月國指期貨報８０４９，跌１４１點

，高水９點。即月科指期貨新報５３８３，跌１９９點，高水４點。

上證綜合指數報３５８９，跌４２點或跌１﹒１７％，成交４１６７﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１４４９７，跌２９３點或跌１﹒９９％，成交５９７９﹒３９億元人民幣

。





表列恒指十大跌幅股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １９８﹒００元 跌９﹒８４％

碧桂園服務（０６０９８） ４０﹒００元 跌９﹒４０％

比亞迪（０１２１１） ２５３﹒２０元 跌７﹒１８％

舜宇（０２３８２） ２２９﹒２０元 跌６﹒６０％

吉利（００１７５） １９﹒９２元 跌６﹒２６％

京東集團（０９６１８） ２４９﹒２０元 跌６﹒１０％

阿里健康（００２４１） ５﹒９０元 跌５﹒３０％

藥明生物（０２２６９） ７８﹒４０元 跌５﹒３７％

信義光能（００９６８） １２﹒３０元 跌４﹒３５％

騰訊（００７００） ４３２﹒８元 跌３﹒８２％

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（ｈｃ）

