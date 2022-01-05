【騰訊減持】騰訊減持Ｓｅａ觸發科技股災，已跌抵中長線買入價？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻５日報道》騰訊（００７００）瘦身行動持續進行！繼減持京東

集團（０９６１８）後，最新宣布減持新加玻電商、在美國上市的Ｓｅａ（ＳＥ）。正當市場憂

慮騰訊減持股份陸續有來之際，騰訊合共被市監局處罰款４５０萬元人民幣令科技股雪上加霜。

騰訊有持股的嗶哩嗶哩（０９６２６）、美團（０３６９０）目前瀉約１０％。專家認為，騰訊

減持科技股旨在規避反壟斷監管風險，未來或減持更多科企。當中，以美團的機會較大！



＊騰訊套現逾３０億美元，市場憂減持潮持續＊



據騰訊公告，公司擬減持Ｓｅａ的１４４９萬股Ａ類股份，料套現最多３０﹒７億美元（折

合約２４０億港元）。完成交易後，騰訊於Ｓｅａ的持股比例將由２１﹒３％降至１８﹒７％。

連同建議的股份投票權變動，騰訊於Ｓｅａ的投票權將降至１０％以下。集團指，今次減持可釋

放Ｓｅａ投資的部分價值，並提供資源以支持其他投資及社會責任項目。

騰訊過往積極投資科技公司。數據顯示，截至去年９月，騰訊投資組合賬面值超過８２００

億元人民幣，包括美團、快手（０１０２４）、嗶哩嗶哩，以及在美國上市的拼多多（美：

ＰＤＤ）、蔚來（美： ＮＩＯ）等。騰訊近期相繼減持京東、Ｓｅａ股份，令市場猜測未來會

否陸續減持其他股份，觸發科技股急瀉。減持消息一出，隔晚Ｓｅａ美股股價急插逾１１％，創

近１年新低。



＊規避監管風險屬減持主因，料美團屬另一減持對象＊



騰訊早前宣布以實物分派股息，變相減持京東，內地官媒《証券時報》曾發聲，指科技巨頭

聚焦主業應是趨勢，分派京東股份不但為股東帶來良好回報，而且解除被投資企業的捆綁，符合

反壟斷監管要求。有分析認為，騰訊減持科企的目的是應內地監管要求。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，騰訊減持科企的用意是避免這些科企業務與本業重疊，構成行業壟斷，

繼而成為反壟斷部門的把柄。騰訊亦提及，套現資金用於支持社會責任項目，符合中央「共同富

裕」的政策方向。至於資金用於支持其他投資項目，熊麗萍反指，騰訊現金流充裕，急於套現投

資本業的可能性不大。

熊麗萍預計，騰訊未來仍有機會減持其他科技股。若從降低監管風險考量，美團或成為騰訊

下一個減持對象，因為騰訊是美團第一大股東，持股比例達１７﹒２％；加上美團仍存在業務整

改問題，前景未明朗化。不過，騰訊於美團的持股量多，減持或引起美團股價大幅波動，這不是

騰訊所樂見，故它如何減持美團仍有待觀察。



＊市監局巧合祭出６５０億罰單，騰訊佔七成＊



雪上加霜的是，市場監督管理總局強化反壟斷執法，今日連發１３份未依法申報違法實施經

營者集中案行政處罰決定書，涉及騰訊、阿里巴巴（０９９８８）、嗶哩嗶哩等公司。

在１３份處罰中，騰訊佔最多，共有９宗交易未依法申報，共被處罰款４５０萬元人民幣，

包括對騰訊與河南和諧汽車貿易有限公司設立合營企業，未依法申報違法實施經營者集中案行政

處罰等。

騰訊日中低見４２９﹒８元，逼近１２月低位４２９元，目前仍錄逾４％跌幅，報

４３０﹒４元。熊麗萍指，騰訊短期仍處於弱勢，惟仍視之為今年心水股之一，主要因為業務多

元化、憧憬雲業務發展路線明確及元宇宙概念等，無貨投資者可於４３０元水平分注吸納，作中

長線部署。

嗶哩嗶哩既獲騰訊投資，亦被市監管罰款，目前跌幅顯著，達１０％，創上市新低。被視為

下一減持對象的美團，日中最大跌幅比Ｂ站更大，達近１１％，現價則滑近１０％，失守２００

元關，報１９８﹒２元，為表現最差藍籌。京東雖已被減持，仍錄近７％跌幅，進一步接近８月

底創下的前低位２３６﹒４元。

