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即市新聞

05/01/2022 17:00

《盤後部署》騰訊減持及收緊防疲措施震撼港股，料恒指續受壓

　　《經濟通通訊社５日專訊》港股今日經歷了波濤洶湧一日，歸因於今早騰訊（００７００）
宣布減持在美上市的新加玻電商Ｓｅａ，預計套現超過２４０億元，隔晚Ｓｅａ美股大跌逾一成
一。一石激起千重浪，騰訊再度大幅減持，再次引發市場憂慮其他騰訊持股公司或遭減持，美團
（０３６９０）首當其衝低開逾３﹒６％，開市後跌幅持續擴大，其餘科技股受累跟跌。
　　今日亦是中移動（００９４１）回Ａ首日掛牌，同時中移動宣布回購不多於２０﹒４８億股
Ｈ股，刺激Ａ股高開逾９％，Ｈ股最多升逾７％，高見５１﹒５元近十個月高位。
　　銀行股造好，上午恒指重磅股中僅匯控（００００５）及友邦（０１２９９）支撐，其餘美
團、騰訊及藥明（０２２６９）都有較大跌幅，拖累恒指半日跌１９７點，報２３０９２點。
　　午後美團進一步下跌，跌幅超過一成，並失守２００元關口，更拖累下指失守２３０００大
關。此外，特首林鄭月娥下午三點半後宣布收緊防疫措施，禁止八個國家航班入境，另外，由７
日零時零分起禁晚上六點後堂食，恒指即時擴大跌幅至跌逾４００點。港股全日最終收報
２２９０７，跌３８２點或１﹒６４％，主板成交１５５３﹒０７億元。國指收報８０１５，跌
１６４點或２﹒０１％。科指收報５３２３，跌２５８點或４﹒６３％。
　　Ａ股偏軟，上證綜合指數報３５９５，跌３７點或跌１﹒０２％，成交５３８９﹒６４億元
人民幣。深證成份指數報１４５２５，跌２６５點或跌１﹒８０％，成交７６６１﹒５０億元人
民幣。

＊騰訊減持消息續拖累港股＊

　　港股再受騰訊減持上市公司股份消息而大幅調整，主要受重磅美團拖累。過去騰訊減持京東
（０９６１８）亦曾累港股下跌，而今日則照辦煮碗重新上演。而市場亦預料騰訊在反壟斷監管
下，將會有更多減持行動，預料美團股價之後將會持續受壓，現時支持位可先看去年８月低位約
１８３﹒２元，但距離現時水平只有１２元距離，減持消息或令股價大有機會跌穿該位。美團下
跌將令恒指受壓，恒指支持位則可先看１２月低位２２６６５點。
　　市場預料港股首季維持弱勢，加上疫情風險加劇，故保守的投資者應轉向防守性較強股份。
明日內地《財新》將會公布２０２１年１２月的服務業ＰＭＩ，據《彭博》預期，ＰＭＩ將由上
月的５２﹒１下降至５１﹒７，消息料繼續影響內地零售股。（ｈｃ）

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