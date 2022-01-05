【國際要聞】沉寂７８天，北韓今晨疑向東海試射彈道導彈

《經濟通通訊社５日專訊》《韓聯社》引述南韓聯合參謀本部消息，北韓今晨向東部海域發

射不明飛行器。報道指，這是新年來平壤當局首度展示軍事實力，亦是自去年１０月１９日從潛

艇試射潛射彈道導彈之後，時隔７８天。

雖然南韓軍方暫未公布飛行物細節，但日本共同社引述日本海上保安廳指，試射物體疑為彈

道導彈，並可能已經墜落。（ｊｆ）

