  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/01/2022 18:12

《台股攻略－黃振宇》美股納指下挫，電子權值股普遍走弱

　　《台股攻略》美股納指下挫，台股今日（５日）再創高後回吐，電子權值股高開後普遍走弱
，ＩＣ設計板塊亦跟隨下跌，指數最終跌２６點，收１８５００點，成交金額則較擴大至新台幣
３３７９億元。
　　台積電最高升至新台幣６６９元，惟收市倒跌０﹒９％，收新台幣６５０元；聯發科收新台
幣１１７５元，升０﹒９％；鴻海隨著旗下子公司樺漢獲Ｇｏｏｇｌｅ斥資約新台幣１１﹒０７
億元參與認購４﹒６％股份，樺漢股價漲停外，鴻海亦升５﹒３％，收新台幣１０９元。ＩＣ設
計板塊走弱，晶焱跌８％，天鈺跌７﹒１％，金麗科及創惟跌超過５％，富鼎、晶豪科、普誠、
安國、新唐、鈺創及茂達均跌２％至５％，尼克森則微升０﹒４％。貨運三雄的陽明收新台幣
１１５元，跌０﹒４％；長榮收新台幣１４１元，升０﹒４％；萬海收新台幣１９１元，跌
０﹒３％。散裝航運的四維航、新興、中航及宅配通跌超過１％，僅慧洋－ＫＹ升０﹒５％。華
德動能於前日通過交通部「電動大客車示範計畫補助營運計畫」審查，全台總共４縣巿及４間客
運企業採用華德甲類大客車，合計共１０５輛，其母企的車王電股價今日漲停，收新台幣７０元
。銅箔基板廠（ＣＣＬ）聯茂電子受惠５Ｇ及互聯網應用發展，今日公布２０２１年１２月總收
入新台幣２７﹒５２億元，創歷年同月新高，按月增６﹒０５％；２０２１年全年總收入新台幣
３２５﹒１７億元，按年增２７﹒９３％，創新高。
　　台股近期氣勢如虹，電子權值股帶領台股創新高，但指數升至高位後受壓，投資者須留意高
位回落風險，審慎投資。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/01/2022
《神州經脈》監管連發反壟斷罰單　中移A守招股價　滬指失三千六
財經熱話05/01/2022
加息預期升溫　銀行股有景　匯控見7個月高
財經熱話05/01/2022
【騰訊減持】騰訊減持Sea觸發科技股災　已跌抵中長線買入價？
大行報告05/01/2022
QQ減持Sea　大行點評價？
大行報告05/01/2022
中移回購　大行唱好　你跟唔跟？
FOCUS05/01/2022
【FOCUS】加持光環變減持魔咒　騰訊套現為逆風綢繆？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金