《台股攻略－黃振宇》美股納指下挫，電子權值股普遍走弱

《台股攻略》美股納指下挫，台股今日（５日）再創高後回吐，電子權值股高開後普遍走弱

，ＩＣ設計板塊亦跟隨下跌，指數最終跌２６點，收１８５００點，成交金額則較擴大至新台幣

３３７９億元。

台積電最高升至新台幣６６９元，惟收市倒跌０﹒９％，收新台幣６５０元；聯發科收新台

幣１１７５元，升０﹒９％；鴻海隨著旗下子公司樺漢獲Ｇｏｏｇｌｅ斥資約新台幣１１﹒０７

億元參與認購４﹒６％股份，樺漢股價漲停外，鴻海亦升５﹒３％，收新台幣１０９元。ＩＣ設

計板塊走弱，晶焱跌８％，天鈺跌７﹒１％，金麗科及創惟跌超過５％，富鼎、晶豪科、普誠、

安國、新唐、鈺創及茂達均跌２％至５％，尼克森則微升０﹒４％。貨運三雄的陽明收新台幣

１１５元，跌０﹒４％；長榮收新台幣１４１元，升０﹒４％；萬海收新台幣１９１元，跌

０﹒３％。散裝航運的四維航、新興、中航及宅配通跌超過１％，僅慧洋－ＫＹ升０﹒５％。華

德動能於前日通過交通部「電動大客車示範計畫補助營運計畫」審查，全台總共４縣巿及４間客

運企業採用華德甲類大客車，合計共１０５輛，其母企的車王電股價今日漲停，收新台幣７０元

。銅箔基板廠（ＣＣＬ）聯茂電子受惠５Ｇ及互聯網應用發展，今日公布２０２１年１２月總收

入新台幣２７﹒５２億元，創歷年同月新高，按月增６﹒０５％；２０２１年全年總收入新台幣

３２５﹒１７億元，按年增２７﹒９３％，創新高。

台股近期氣勢如虹，電子權值股帶領台股創新高，但指數升至高位後受壓，投資者須留意高

位回落風險，審慎投資。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇

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