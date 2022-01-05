《窩輪豪情－梁業豪》節氣與股市

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、金融

業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動

（００９４１）、匯控（００００５）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

京東集團（０９６１８）、思摩爾國際（０６９６９）與美團（０３６９０）。

一年有廿四個節氣，每月有兩個；先出現的為「節」，後出現的為「氣」。今天（５日）乃

小寒，屬於「節」，代表天氣寒冷；２０日為大寒，屬於「氣」，代表天氣酷寒。有人說：「股

市的走勢於一定程度上跟隨節氣，即港股今天有機會見底反彈，而正式見底回升則須等待至本月

２０日。筆者並不太相信這種分析方法，但於很多中國人參與的股市中，認為亦有參考的偠值。

今早港股開市表現一般，中國移動計劃回購公布的利好消息曾刺激股價升上５１﹒５０元，Ａ股

則曾高見６３﹒５８元人民幣，其後兩者攜手回落，整體大市則未受刺激。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

