《談國論企－黎偉成》中國要在外交下圍棋反圍美帝

《談國論企》中國在最近約１０年間受到美國日益全面的政治、經濟圍堵，甚至攬炒，即使

仍然能夠保持穩中有進的發展總基調，唯是美帝國霸權主義者居然窮兇極惡地生安白造亂捏假象

，巫告中國，更聯群結隊作出無恥的打壓，不再是公開反駁和力指其非可以處理之惡行，要像下

圍棋般的反圍惡霸，使之知其劣舉之痛。建議中國在進一步強化與俄羅斯、朝鮮以及第三世界國

家的同時，宜加大對法、德等西方國家的聯繫和合作，狠狠反美。



＊鞏固俄朝中東第三世界關係強化聯歐＊



要指出，中國之所以受到美國日益狠毒的圍堵攬炒惡劣狙擊，乃因中國只用７０年特別是

１９８０年開始推行的改革開放的自力更生、自主創新，到今天已成為世界第二大的經濟體，和

所牽領的新絲綢之路「一帶一路」得到環球多國或地區參與，都取得難能可貴的成就，引發美國

的眼紅和採取行動抑壓，是無可置疑之事，此說可之於美國對曾屬第二大經濟體的德國的壓制便

見一斑。更嚴重的是，美國對華政策全面失控，即：拜登政府居然把蓬佩奧捏造的新疆被「滅族

」謊言，多說幾遍便引以為「真」，幼稚的美國國會更「立法」作出所謂「制裁」，簡直是一塌

糊塗

，就不能在外交層面的痛斥其非便算數，要像下圍棋的反圍衝著而來的美帝，讓它嘗到被無理圍

堵攬炒之痛。

下圍棋之反圍或圍封，亦有王道、霸道之分，中國要反圍美帝之圍堵攬炒，重點有（甲）對

外方面，要團結一切可以團結的力量，做法有（一）最重要的是（１）鞏固被美國「設定」為「

不同意識形態」以打壓的俄羅斯、朝鮮等關係，（２）加大與沙特阿拉伯、阿富汗等中東地區國

家的聯繫

、合作和支持，和（３）進一步強化對非洲、中南美洲等第三世界國家的友好關係。此舉乃力免

被美國狠毒地「逐個擊破」。

（二）強化與歐洲等西方國家的關係，特別是法國和德國，不僅因歐盟是一股十分強大的國

際政治經濟力量，很有需要加強合作，互惠互利；更重要的，是「混世魔王」特朗普入主白宮以

「美國優先」之惡思劣想，就連歷來之歐盟等盟友，也毫不留情的打壓，而繼任的拜登，對歐盟

作出的種種「承諾」，至今仍拖欠，並未落實，信用大失，關係當然是日漸疏離，故歐盟當然為

中國力爭其中重要對象。

此因（Ａ）法國總統馬克龍於２０２１年１２月３１日在愛麗舍宮花園發表對全法國新年講

話，有兩個重點：（ａ）指出「２０２２年對歐洲將必定是一個轉折點」，並強調歐洲大陸在最

新幾年屢受詆毀，甚至「正在變得無關重要」，因「分裂了」而「無法達成共同目標」，所指是

誰？誰都肯定理解到是美國。

馬克龍在講話中（ｂ）表明新冠肺炎疫情危機「顯示我們歐洲不僅可以發揮作用，更是希望

之源」，此語暗示美國獨攬疫苗不放，甚不客氣。

惹人注目的，是（Ｂ）法國在２０２２年１月１日起接捧為歐盟六個月一任的輪值主席，負

責領導歐盟的決策和立法機構歐盟理事會的運作，馬克龍在講話中披露其工作重點為邊境管控、

歐洲防衛

、打擊網絡仇恨言論、控制預算赤字和保護環境等，並矢言要「讓歐盟內部合作，成為對外強大

、主權完整、決策自由、命運目主的歐盟」，所語強硬。

由是可見，以法、德為主的歐盟，對特朗普和拜登的明與暗霸道，極之憤恕，是為中國可以

強化與法國、德國和歐盟各方面的合作，不一定是「圍堵」美國，而是作為反圍的其中一個十分

重大的支持勢力。



＊重要的是要自強發展經濟要制裁美政棍＊



更重要的，當然是（乙）中國要更加自強，這是作為美帝反圍堵、反攬炒的最好反擊。中央

經濟工作會議於２０２１年１２月８至１０日的議決，對２０２２年的工作總基調為「穩字當頭

、穩中求進」，而「各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，作為處理

和化解經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等「三重壓力」的重要政策和策略。環球疫

情、經濟深困未有稍緩，加上美帝聯合國際惡勢力對華圍堵、攬炒甚至要「滅絕」而中國有信心

地政經維穩，實屬難得之舉也。

我曾估計中國的國內生產總值ＧＤＰ同比增長能夠達到５﹒４２５％，屬全理甚至良佳的表

現。此因中國中央充分認識、評估和制訂出應對之法，並在現有強大基礎，建立全國組一大市場

，先做好「國內大循環」，再穩步發展「國內外雙循環」，穩中有進。估計中國的ＧＤＰ於

２０２１年全年達９﹒２７５％。

還有（丙）要對美帝的霸道主義者，好好作出「回敬」。既然已對蓬佩奧卸任即採取制裁，

布林肯就肯定要制。在受到中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎和國務

委員兼外長王毅，於２０２１年３月１８日赴阿拉斯加安克雷奇，面對面晤布林肯、美國總統國

家安全事務助理沙利文，在第一場會談「出人意表」地直斥與會者之非，指出「中國不受你這一

套」，而布林肯未有作正面回應，而在之後的好幾個月周遊列國暗地裏強化圍堵、攬炒甚至「滅

絕」劣行

，其中結果是搞個什麼「外交抵制」北京冬奧幼稚行為，故布林肯在卸任時要狠狠制裁。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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